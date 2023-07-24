西班牙大選 可能向右轉

西班牙廿三日舉行國會大選，於台灣時間廿四日凌晨二時結束投票。據十七日公布的封關民調，費霍領導的最大在野黨、右翼的「人民黨」（ＰＰ）可望在國會眾議院三五○席中贏得最多席次，擊敗總理桑傑士領導的左翼「社會勞工黨」，但可能難以單獨過半，或將與極右翼「民聲黨」（Ｖｏｘ）籌組聯合政府，可能見到又一個歐盟國家「向右轉」。

瑞典、芬蘭及義大利等歐盟國家近來紛紛右傾，若再加上歐元區第四大經濟體、歐盟輪值主席國西班牙，將打擊歐洲左派勢力。美聯社報導，歐洲右傾化將如何影響歐盟的移民及氣候政策，已使德、法等國開始擔憂。

前述民調顯示，約五分之一選民未決定投誰，而投票日的熱浪高溫將如何影響投票尚不得而知，官方預估投票率可達七成。西班牙郵政服務廿三日表示，由於許多選民度假中，三七五○萬登記選民中，約二五○萬人透過郵寄投票創新高。

若人民黨與民聲黨組成執政聯盟，將是西班牙自一九七五年結束佛朗哥將軍的獨裁統治以來，極右翼政黨首次進入中央政府。這兩黨早已在地方層級，組或形成多個聯盟與治理夥伴關係。

民聲黨二○一三年因人民黨內部分裂產生，拒絕在若干議題上讓步，例如移民、婦女和ＬＧＢＴＱ＋社群的權利；不贊成墮胎或變性人權利；否認存在氣候變遷。因此如何與極右翼人士合作，將是溫和派的費霍一大挑戰。