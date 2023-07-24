聽新聞
test
0:00 / 0:00

西班牙大選 可能向右轉

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導

西班牙廿三日舉行國會大選，於台灣時間廿四日凌晨二時結束投票。據十七日公布的封關民調，費霍領導的最大在野黨、右翼的「人民黨」（ＰＰ）可望在國會眾議院三五○席中贏得最多席次，擊敗總理桑傑士領導的左翼「社會勞工黨」，但可能難以單獨過半，或將與極右翼「民聲黨」（Ｖｏｘ）籌組聯合政府，可能見到又一個歐盟國家「向右轉」。

瑞典、芬蘭及義大利等歐盟國家近來紛紛右傾，若再加上歐元區第四大經濟體、歐盟輪值主席國西班牙，將打擊歐洲左派勢力。美聯社報導，歐洲右傾化將如何影響歐盟的移民及氣候政策，已使德、法等國開始擔憂。

前述民調顯示，約五分之一選民未決定投誰，而投票日的熱浪高溫將如何影響投票尚不得而知，官方預估投票率可達七成。西班牙郵政服務廿三日表示，由於許多選民度假中，三七五○萬登記選民中，約二五○萬人透過郵寄投票創新高。

若人民黨與民聲黨組成執政聯盟，將是西班牙自一九七五年結束佛朗哥將軍的獨裁統治以來，極右翼政黨首次進入中央政府。這兩黨早已在地方層級，組或形成多個聯盟與治理夥伴關係。

民聲黨二○一三年因人民黨內部分裂產生，拒絕在若干議題上讓步，例如移民、婦女和ＬＧＢＴＱ＋社群的權利；不贊成墮胎或變性人權利；否認存在氣候變遷。因此如何與極右翼人士合作，將是溫和派的費霍一大挑戰。

投票率 西班牙 歐盟

延伸閱讀

西班牙國會大選 料將向右轉

德州格蘭德河「浮標攔網」讓無證移民或死或傷 司法部要求移除

台灣國際吉他節復辦 日義奧西班牙傳奇吉他手齊聚一堂

女足世界盃／西班牙狂轟46腳 3比0輕取哥斯大黎加

相關新聞

教宗特使8月訪陸 義媒：罕見突破

羅馬天主教教宗方濟各特使、樞機主教祖皮八月擬訪問北京，引發多家義大利媒體關注，提到這是中國大陸近年首度同意教宗特使訪問，...

洪森長子當選柬議員 等接老爸班

柬埔寨大選廿三日舉行國會大選，主要在野黨被禁止參選。總理洪森領導的柬埔寨人民黨（ＣＰＰ）同日自行宣布獲壓倒性大勝，洪森四...

日本岸田內閣民調直直落 創上台以來新低

日本讀賣新聞23日晚間發布針對岸田文雄內閣的最新民調，結果顯示近1個月來，支持率跌幅達6％，只剩3成5，創岸田自2021...

西班牙大選 可能向右轉

西班牙廿三日舉行國會大選，於台灣時間廿四日凌晨二時結束投票。據十七日公布的封關民調，費霍領導的最大在野黨、右翼的「人民黨...

防「台灣有事」 日將在宮古島修建避難所

綜合日本放送協會（ＮＨＫ）等日媒報導，日本政府顧及可能的「台灣有事」，敲定在沖繩縣宮古島修建防空避難所的政策方針，計畫在...

柬大選執政黨宣布「壓倒性大勝」 洪森：長子最快8月「接班」總理

柬埔寨大選23日舉行國會大選，主要在野黨被禁止參選。總理洪森領導的柬埔寨人民黨（CPP）同日自行宣布獲壓倒性大勝，洪森4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦