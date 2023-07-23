印度G20減碳進程無共識 德國批俄羅斯「完全扭曲世界觀」

在印度召開的G20國集團能源部長會議上，全球領先的工業和新興國家未能就退出對氣候有害的化石燃料的路線圖達成一致。會議結束發表的文件中，煤炭作為特別對氣候有害的能源甚至一次也沒有被提及。

對於一些新興國家，比如印度或中國這兩個世界上人口最多的國家，煤炭仍然是一個重要的能源。在今年5月於日本廣島舉行的G7峰會上，領先的工業國家已經達成了加速退出不使用減排技術的化石燃料的共識。

G20國集團在印度果阿邦的失敗，為實現聯合國氣候大會的目標制造了障礙。該目標計劃到2030年將全球可再生能源產能增加三倍並將能效提高一倍。目前，全球各地的熱浪和洪水等極端天氣再次清楚地體現了全球變暖的危險後果。

目前G20國集團輪值主席國印度表示，一些國家在果阿邦的會議上提出，退出化石燃料必須更加考慮到「各國的不同情況」。此外，關於使用石油和天然氣等能源的減排技術，也存在分歧。

俄羅斯「完全扭曲了世界觀」

參加會議的德國聯邦經濟、能源部長哈貝克（綠黨）指責俄羅斯在談判中起了破壞性的作用。他告訴德國電視二台ZDF，俄羅斯的副能源部長「完全忽視了現實」，並且「完全扭曲了世界觀」。俄方稱，能源危機是2008年金融危機的結果。

氣候通訊網絡GSCC的金（Ed King）也指責俄羅斯和沙特阿拉伯在果阿邦採取了抵制態度。他在Twitter上寫道，這兩個重要的石油生產國「阻撓了達成將清潔能源增加三倍的協議」。

氣候問題智庫E3G的邁爾（Alden Meyer）表示：「鑑於全球每日的溫度記錄和失控的氣候變化影響，世界本應該從G20能源部長們那裡聽到行動的號角。」然而，會議幾乎沒有任何成果。

會議之前，德國和法國等歐盟經濟大國以及一些受氣候變化影響特別嚴重的小島國家都敦促G20加快退出化石燃料的步伐，並採取措施實現氣候中性經濟。

「人類不能再有任何延誤」他們聲明，並要求全球溫室氣體排放在2025年達到峰值，並在2030年與2019年相比減少43%。

但是，一些發展中國家持有這樣的立場，即作為氣候變化歷史責任人的富裕工業國家應該更多地在財政上支持較窮的國家進行氣候友好的經濟轉型。他們強調，發展中國家的人民需要價格合理的氣候友好的化石燃料替代品。

印度在一份給G20能源峰會的參考報告中得出結論，全球能源轉型每年將需要4萬億美元（3.59萬億歐元）。工業發達國家因此需要以低廉的融資和技術轉讓幫助較貧窮的國家進行能源轉型。

（法新社）

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