柬埔寨70歲總理勝選無懸念 長子接班？專家：兩人恐密切合作

周日(7月23日)，柬埔寨舉行全國國會選舉投票，現任總理洪森贏得大選繼續執政應該沒有任何懸念。早在籌備選舉的時候，為防萬一，金邊政府已排除反對派和異議人士參與此次大選的可能。

在此背景下，洪森領導的柬埔寨人民黨（CPP）很可能保住下院的全部125個席位。洪森現年70歲，自1985年以來一直擔任柬埔寨總理，是亞洲在位時間最長的政府領導人。

此次是柬埔寨獨立以來舉行的第7次選舉，超過970萬人有投票權。

長子接班？

洪森曾有過暗示，在接下來的5年任期內，會把權力移交給他的長子洪馬內。在5年前的上一次選舉前，洪森也曾表態，自己將擔任總理直到2018年下一次大選，接下來將「交給人民決定」。

洪森有5個孩子。被視為強有力的接班候選人的兩個兒子為長子洪馬內（45）和次子洪馬尼（41）。洪馬內畢業於美國西點軍校，現任柬埔寨王家軍副總司令兼陸軍司令、柬埔寨人民黨中央常務委員。他也擁有紐約大學碩士學位和英國布裡斯托爾大學博士學位。弟弟洪馬尼通過擔任洪森的私人秘書等，向父親直接學習了如何成為領導的學問，在黨內和青年團體中人脈豐富。

柬埔寨人認為，即便洪馬內上台，柬埔寨的政策也不會立即發生變化。一般認為，他將成為柬埔寨執政黨內部更廣泛的世代交替的一部分。

一名選民對美聯社表示，他認為最主要事項是穩定。「沒有穩定，我們就談不上教育，談不上發展。」他沒有透露投了誰的票。

瑞典隆德大學柬埔寨問題專家諾倫-尼爾森（Astrid Noren-Nilsson）也認為，沒有人會指望洪馬內出任總理後洪森會立刻消失。她說，「我想，他們很可能會密切合作，我不認為他們的政治觀點，包括外交政策，會有很大的不同。」

打壓反對黨

柬埔寨燭光黨（CP）是唯一一個有分量的反對黨，今年5月因參選技術原因被取消資格。該黨在去年的地方選舉中表現好於預期，贏得了22%的民眾選票。

本次參加選舉的還有其它17個小黨，但它們勢單力薄，贏得席位的希望十分渺茫。

今年6月，洪森首相以行政令修改了該國選舉法。根據新法，缺席投票的人將被禁止擔任國家公職，此舉被認為將影響到流亡在外的競爭對手。

大選之前，柬埔寨言論自由受到嚴重打壓，僅存無幾的獨立新聞機構比「民主之聲」在今年早些時候被勒令關閉。人權組織對此提出嚴厲批評，人權觀察稱，本次選舉「與真正的民主進程幾乎毫無相似之處」。

亞洲自由選舉網絡（ANFREL）由近20個地區的非政府組織組成，該網絡稱，柬埔寨全國選舉委員會對人民黨表現出了「明顯的偏向」。

該組織的一份聯合聲明還批評稱，柬埔寨的公民社會正在「縮小空間」，任意加害「人權維護者」。

歐盟、美國和其他西方國家拒絕派遣觀察員觀摩選舉，他們表示，該選舉不具備被視為自由和公正的條件。來自俄羅斯、中國以及非洲國家的觀察員，在洪森所在的投票站觀看了他的投票。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】