「護身軍刀」跨國聯合軍演 劍指北京

代號「護身軍刀」的兩年一度大規模跨國聯合軍演廿二日起在昆士蘭州等澳洲多地登場，預定八月四日結束，共十三國參演、投入約三萬名兵力。日本共同社報導認為，該聯演是鑑於一旦中國大陸加大施壓力道的台海等區域「有事」，希望強化各國軍隊間的合作。廿二日，美國「獨立級」濱海作戰艦坎培拉號在澳洲雪梨港正式服役，躋身美國海軍史上首艘選在外國港口成軍的艦艇。

該聯演為期兩周，包括模擬陸戰、空戰、兩棲登陸戰、網路和太空作戰。參演國為美澳及美國的北約盟邦加拿大、法國、英國和首次參加的德國，與美國有同盟關係的日本及南韓，還有紐西蘭、印尼、巴布亞紐幾內亞、斐濟和東加。澳、英、美是三方安全倡議（ＡＵＫＵＳ）成員。

澳洲廣播公司（ＡＢＣ）報導，德國聯邦國防軍派一七○名傘兵參演。陸軍司令梅茲說，澳洲環境和氣候與中歐迥異，德方欲藉此傳達對當前印太地區情勢感興趣的訊息，並展現德國是可靠夥伴，與澳洲等該地區其他夥伴有共同價值。

路透報導認為，當前北京在印太主張其擁有的權力時愈來愈專斷，該聯演被視為秀肌肉與展現團結。澳軍聯合作戰司令比爾頓對ＡＢＣ說，他預料中國海監船將現蹤昆士蘭州外海。

日本陸上自衛隊廿二日亦在距離雪梨南方約一九五公里的澳洲東岸傑維斯灣，試射一枚１２式陸基反艦飛彈，亦屬聯演一環。自衛隊派陸自水陸機動團及海上自衛隊護衛艦出雲號、卷波號等參演，約一千員兵力。澳洲國防部表示，這是陸自首度在澳洲境內檢驗戰力。

南韓則派兩棲登陸艦馬羅島號等船艦與Ｋ９自走砲、「韓版海馬斯」天舞多管火箭系統等武器，海軍及陸戰隊官兵共約七二○人參加。

另外，「坎培拉」號是以澳洲皇家海軍一九四二年沉沒的同名巡洋艦命名。二戰太平洋戰爭期間，該艦在支援美軍針對日軍占據的瓜達卡納島實施登陸作戰時沉沒，該艦已於一九七○年退役，一九八○年拆除。成軍典禮廿二日在雪梨港澳洲海軍基地舉行，正式入列美國海軍的現役艦隊。其背景則是美澳這兩個關係緊密的友邦，為因應中國在區域內擴張勢力而加強雙邊軍事關係。

澳洲國防部長馬勒斯聲明，坎培拉號由澳洲本土業界在西澳州設計，並以澳洲海軍同名船艦命名，現在是美國海軍史上首度在澳洲正式服役的艦艇，澳洲人民能夠引以為傲。該艦在澳洲海域服役，凸顯美澳共同維護基於規則的秩序承諾。