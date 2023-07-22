巧合？陸駭客入侵美官員電子郵件 台申請CPTPP等機密文件也遭外洩

路透社周五（7月21日）報導，據兩名知情官員透露，台灣正在調查一起可能的官方文件洩密案。疑似洩密文件包括有關台灣申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的外交電報和機密報告。

近期網絡論壇8kun出現了台灣政府的機密文件，路透社記者對此進行了查閱。一名知情官員表示，初步調查結果顯示，這些文件部分屬實，但少部分是偽造的，但這名官員沒有透露細節。

另一名官員表示，部分文件似乎是「真實的」，但官員們一時無法確定這些洩密文件的來源。

由於事涉敏感，兩位官員都要求匿名。

台灣國安局（NSB）在回應路透社的提問時表示，已獲悉網路發布的「疑似政府文件」，相關政府部門正在「調查和處理此類訊息」。

台灣國安局表示，同時也在調查大陸政府是否參與了這起洩密事件。

大陸國台辦沒有立即回應置評請求。

該洩密事件發生之際，有大量報導稱，與北京有關的駭客訪問了包括美國駐華大使在內的幾位美國高級官員的電子郵件。

台灣外交部在一份聲明中回應了國安局的評論，並補充說「很難辨析網路訊息的真偽」，並敦促公眾對分享不明來源訊息保持警惕。

此時台灣正處於關鍵時期。台灣將於明年初舉行大選，並正在尋求加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。大陸也正在尋求加入該貿易協定，但表示反對台灣加入。

路透社報導說，疑似洩露的機密文件包括台灣國安局對台灣加入CPTPP申請案的「安全評估」報告，以及台灣駐日本和越南代表處就北京和台北就兩岸加入該貿易協定問題發回台灣的外交電報。這些文件中還包括一份台灣駐美代表處今年發回的一份有關台美經貿談判的機密報告。

路透社記者查閱了這些文件，但是無法獨立驗證其真實性。

台灣和大陸都在2021年申請加入CPTPP。目前CPTPP的成員國包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。英國也在本月16日正式加入CPTPP。

北京表示強烈反對台灣加入CPTPP，聲稱台灣是大陸的一部分，沒有資格單獨加入國際機構。然而，台灣是世界貿易組織的成員，被指定為單獨的關稅區。

台灣強烈反對大陸的主權主張，並表示只有台灣人民才能決定自己的未來。這個擁有2300萬人口的島嶼正在為1月舉行的總統選舉做准備，因此越來越擔心駭客和網絡攻擊。總統蔡英文多次警告大陸試圖在大選前影響公眾輿論。

蔡英文領導的執政黨民進黨目前正在面對國民黨的挑戰，相對於民進黨，國民黨承諾與北京建立更友好關系。

一段時間以來，大陸加大了對台灣的軍事壓力，密集派遣軍機進入台灣周邊空域。周六（7月22日）台灣國防部表示，大陸向台灣派出了數十架戰機、進入台灣防空識別區。

台灣國防部在一份聲明中說，從周五到周六，大陸解放軍出動了37架軍機和7艘軍艦。其中包括殲-10戰機、殲-16 戰鬥機以及H-6轟炸機。台灣國防部檢測到其中22架戰機逾越台海中線。

台灣將於下周開始一年一度的「漢光」演習。

（路透社）

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