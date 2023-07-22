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「護身軍刀」軍演進行中 美海軍艦艇首次在外國港口服役

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美國在澳洲雪梨舉行了一艘軍艦的服役儀式。圖／擷自twitter USEmbAustralia
美國在澳洲雪梨舉行了一艘軍艦的服役儀式。圖／擷自twitter USEmbAustralia

周六（22日），美國澳洲雪梨舉行了一艘軍艦的服役儀式，這是美國海軍艦艇首次在外國港口服役。這兩個盟國正在加強軍事聯系，以應對大陸不斷擴大的地區影響力。

這艘獨立級瀕海戰鬥艦以澳洲皇家海軍一艘巡洋艦的名字命名，在雪梨港澳洲海軍基地舉行的儀式上入役，正式加入美國海軍現役艦隊。那艘巡洋艦於1942年支援美國海軍陸戰隊在瓜達爾卡納爾島登陸時被擊沉。

澳洲國防部長馬勒斯在一份聲明中表示：「澳洲人可以感到自豪的是，這艘由西澳洲當地工廠設計並以堪培拉號命名的軍艦將在這裡服役，這是美國海軍歷史上的第一次。」

他補充說，美國軍艦在澳洲水域服役反映了「我們對維護基於規則的秩序的共同承諾」。

展示軍力和團結的「護身軍刀」演習

此次儀式是在美國和澳洲兩年一度的「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍事演習期間舉行的。隨著大陸在印太地區日益增強實力，此次演習被視為軍力和團結的展示。

這些演習在澳洲各地舉行，為期兩周，包括模擬陸地和空戰以及兩棲登陸。

除澳洲和美國外，加拿大、斐濟、法國、德國、印尼、日本、新西蘭、巴布亞紐幾內亞、南韓、東加和英國的部隊也參加了此次演習。

作為軍演的一部分，日本陸上自衛隊周六在澳洲東海岸雪梨以南約195公裡的傑維斯灣發射了一枚地對艦導彈。

澳洲國防部表示，這次演習「標志著日本陸上自衛隊首次在澳洲測試該項能力」。

德國首次參與「護身軍刀」

德國首次參加這項演習，派出210名傘兵和海軍陸戰隊員，以加強這個歐洲國家在該地區的存在。

根據3月份宣布的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS，即澳、英、美三國軍事聯盟）項目，美國和英國已同意幫助澳洲購買一支核動力潛艇艦隊。

另外，美國也將在2030年代初向澳洲出售三艘美國弗吉尼亞級核動力潛艇，澳洲可以選擇再購買兩艘。

（路透社）

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