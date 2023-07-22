核武恐讓南韓面臨「政權終結」 G7等國盼大陸阻止北韓規避制裁

南韓聯合參謀本部表示，偵測到當地時間本周六凌晨4點左右（7月22日），北韓向半島西部海域發射了多枚巡航導彈：「南韓和美國的情報機構正在分析這次發射，同時監測是否有其他活動的跡象。」

就在3天前，北韓發射了兩枚彈道導彈。本周一，攜帶核導彈的美國戰略核潛艇SSBN停靠在釜山港，這是40幾年以來美國戰略核潛艇首次停靠在南韓。南韓總統尹錫悅周三視察潛艇時候表示，若是北韓使用核武攻擊南韓，將面臨「政權的終結」。他說：「看到美國在這裡部署的最重要的核戰略資產，我感到放心。」

周六發射導彈之前，一名自南韓越境進入北韓的美國士兵下落和健康狀況令人擔憂。這名23歲的現役美國軍人本因違規行為，將被從南韓遣返美國，卻成功逃離機場，並自南韓越境進入北韓，據信已遭北韓方拘留。平壤迄今未對這名士兵的下落做出回應。

七國集團的呼籲

七國集團、歐盟和澳洲、新西蘭和南韓三國向大陸發出呼籲，希望北京阻止北韓利用大陸領海逃避聯合國制裁。據路透社本周五（7月21日）看到這封致聯合國大使張軍的信函，其中寫道：「我們對多艘油輪繼續在貴國三沙灣領海的存在感到擔憂，這些船以此為庇護，協助北韓進行受制裁的石油產品貿易。」信中還附上衛星圖像，「可以清楚看到這些行為在2022年和2023年，繼續在大陸的管轄範圍內發生」。

美國多次指責北京和莫斯科「庇護」北韓政權，並且通過阻止安理會達成一致，鼓勵北韓發射更多導彈。

自2006年以來，北韓因導彈和核計劃而受到聯合國制裁。2017年，聯合國再次對出口北韓精煉石油和原油祭出限令。聯合國制裁委員會監察員長期以來一直指責北韓逃避制裁，包括繼續非法進口精煉石油和出口煤炭。安理會已將幾艘違反制裁的船只列入制裁名單。

這封寫給大陸常駐聯合國代表張軍的信中還說：「我們再次鼓勵大陸政府採取更多措施，識別和阻止這些船在大陸領海停留。」

（路透社，法新社等）

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