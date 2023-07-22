南韓可疑毒包裹報案逾百起 部分來自台灣

南韓各地陸續出現疑似含有毒物質的國際包裹，其中有些來自台灣，首爾市中心明洞中央郵局大樓因此撤離約一千七百人；蔚山市一間身障福利設施員工，在打開不明國際包裹後出現呼吸困難、暈眩等症狀，隨後送醫。警消呼籲，民眾收到可疑國際包裹不要開封，應立即通報。

南韓首爾、濟州島和大田市等多地都有類似事件發生，郵件來自馬來西亞、台灣和烏茲別克等地，報案超過百起。警消呼籲民眾應注意寫有「CHUNGHWA POST」，寄件地址為「P.O.Box 100561-003777, Taipei Taiwan」，外層是黃色或黑色的包裹。

我國刑事局昨天與駐韓刑事聯絡官聯繫，發現這些郵包從大陸寄出，先以「貨轉郵」方式海運來台，再經中華郵政貨轉中心理貨後，以空運出口至南韓，並未入境台灣。

首爾警消單位廿一日早上獲報瑞草郵局發現來自台灣的可疑包裹，為此出動特勤隊回收包裹，確認內容物為類似麵糰的物品、沒有味道、並非爆裂物後，由軍方帶回進一步確認成分。當天下午，首爾多個郵局也陸續通報發現類似包裹。

其中，位於明洞鬧區的首爾中央郵局為此疏散大樓內的一千七百多人，引發騷動，所幸這些可疑包裹並未造成任何人員傷亡。

蔚山市一間身障福利設施三名員工，廿日打開來自台灣黃色不明包裹後出現呼吸困難、暈眩等症狀後送醫。包裹內沒有裝物品，警方不排除相關人員吸入毒氣的可能性。南韓國防科學研究所分析結果顯示，包裹未含爆裂物、生化、放射性物質等危險物質。

包括韓聯社等南韓媒體紛紛報導收到疑似藏毒的包裹。記者曾學仁／攝影

韓聯社報導，曾接觸可疑包裹的身障福利設施員工症狀已好轉，預估今天出院。

據韓國當局目前調查，包裹上除該福利設施地址外，記載電話及收件人姓名都不是實際在該處的工作人員及聯絡電話。韓國警方表示，包裹內並未發現任何特殊物質，目前正朝內含毒性氣體的方向調查，也不排除只是「刷單詐欺」（brushing scam）的可能性。刷單詐欺意指一些不肖網路賣家會透過寄出廉價商品或空盒，取得出貨資訊後捏造假好評，以提高賣場評價。

中華郵政公司表示，毒氣包裹為民間物流公司「台灣通」從大陸收貨來台以「貨轉郵」方式轉至南韓，過程中僅會通過海關，不會入境到台灣，目前已全面暫停該公司轉往南韓郵件。

過去大陸電商出貨到日韓等國，需要先集貨，費時約七天；台灣為爭取商機，提供「貨轉郵」服務，在桃園蘆竹、新北台北港設置自動化倉儲，大陸寄出的郵包在台灣中轉，隨後以中華郵政管道轉送至各國郵務系統，只需三到五天就能抵達目的地。

目前刑事局透過駐韓聯絡官，與韓國警方保持密切聯繫並交換情報，韓方正針對相關物品鑑驗，刑事局與財政部關務署、法務部調查局等單位，針對此案共組專案小組深入追查。