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北韓拒談 拜登無籌碼接回叛逃小兵

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
23歲美國二等兵金恩越過兩韓邊境闖入北韓。歐新社
23歲美國二等兵金恩越過兩韓邊境闖入北韓。歐新社

美國前總統川普二○一八年搶在與北韓領袖金正恩舉行峰會前，由平壤接回三名遭北韓羈押的美國人，為此十分得意。駐韓美軍二等兵金恩日前叛逃北韓，適值美國、北韓關係陷入有史以來最低谷，拜登要想讓金恩回國，恐怕沒那麼容易。

「今日美國報」廿日報導，金恩十八日混進兩韓非軍事旅遊團，再棄團遁入北韓後遭逮捕，成為拜登總統第一任期內，最新被敵國羈押的美國人。專家表示，在金恩事件之前，平壤當局頻頻拒絕拜登的邀請，不肯與拜登政府舉辦無條件談判。

北韓用遭其關押的美國人當籌碼，欲迫使美國退讓，其來有自。現在北韓頻頻試射彈道飛彈，令朝鮮半島局勢陷入空前緊張，此時拜登政府與平壤討論金恩事件，愈發棘手。

眾院外交委員會主席麥考爾表示，要拯救金恩就要磋商，很不幸，與北韓談判放人，跟俄國、中國、伊朗談換人不同，美國沒有多少籌碼。

美國與北韓並無外交關係，只是北韓在紐約聯合國有使節團；拜登政府試圖開闢與北韓直接對話專線，北韓本周表示，沒興趣交談；而那還是金恩被抓之前的事。

北韓 美國 金正恩

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