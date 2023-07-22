美核潛艦停釜山 北韓嗆可動用核武

韓國國際廣播電台（ＫＢＳ）廿一日報導，美國「肯塔基」號戰略核潛艦十八日停靠釜山基地。對此，北韓廿日強烈威脅說，這可能符合北韓動用核武的條件。值得注意的是，在朝中社發布的新聞稿中，再次出現「大韓民國」稱謂；黨機關報「勞動新聞」則未見。

北韓國防部長強純男廿日晚間發表談話，強烈譴責美國海軍「肯塔基」號戰略核潛艦停靠釜山基地：「美國和大韓民國的逆賊集團無視我們的屢次警告和國際社會的深切憂慮，十八日召開核磋商小組會議，密謀針對我們國家的核武器使用計畫。尤其是，敵人派遣俄亥俄級戰略核潛艦停泊在釜山港作戰基地，這是四十多年來第一次在朝鮮半島地區部署戰略核武器，是對我們的最為露骨而直接的核威脅」。

強純男表示：「美國和大韓民國逆賊喧嚷著巨大的美國戰略核武器駛入南朝鮮傀儡地區。既然美國和大韓民國流氓的軍事狂態已越過紅線，現在到了我們明確一下與之相應的行動選擇和應對方向的時候了」。

強純男說，透過這次談話他要提醒美國軍方，包括戰略核潛艦在內的戰略資產部署的可見性增大，可能會符合我們國家核武力政策法令的核武器使用條件。

北韓去年制定的「核武力政策法」規定，當國家遭到或判斷為即將遭核武器攻擊時，可進行必要的行動程序。分析認為，北韓或認為美國戰略核潛艦停靠釜山基地意味著將遭核武器攻擊，因此主張已符合使用核武器條件。