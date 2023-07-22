嚇阻大陸 美對日再提部署MDTF

美國參謀首長聯席會議主席密利廿日罕見接受日本媒體訪問，表示日本自衛隊的作用「不僅對台灣，還有對太平洋的所有緊急情況都很重要」，並且重視跟日本在應對不限於日本周邊之廣泛地區合作的想法。

密利同時提到，為了對抗中國大陸威脅，希望將具有多種作戰能力的「多領域特遣隊」（Multi Domain Task Force，ＭＤＴＦ）部署到包含日本的亞洲地區。

成立於二○一七年的美國陸軍ＭＤＴＦ是長程精準效果的戰區特定部隊，納入了網際、電戰、情報跟長程火力，目前共有三支ＭＤＴＦ，兩支部署於美國國內的華盛頓州與夏威夷州，還有一支以德國為基地。

這是美軍高層一個月內二度提議在日本部署ＭＤＴＦ。美國陸軍部長沃梅斯六月中旬表示，美方正跟日本協商部署ＭＤＴＦ。她表示，有關ＭＤＴＦ部署地點需要考量對象國家的接受意願，包括部隊是常駐或輪流駐紮等，又稱跟日本自衛隊保持非常良好的關係，言下之意即期待ＭＤＴＦ部署到日本，又指「理論上，在日本或澳洲部署非常有用」。

ＭＤＴＦ是美軍針對中國大陸「反介入／區域拒止」（Ａ２／ＡＤ）戰略回應的一環，密利受訪時解釋，藉由在亞洲部署配備了以飛彈為主體之長程精準火力的ＭＤＴＦ，「就能跟解放軍的艦隊交戰」。

包括日本、越南與菲律賓在內，美方希望能夠在不同陸上地點運用ＭＤＴＦ。不過，部隊派遣需要跟駐在國協調，在日本部署也是「取決於日本」。

對於岸田文雄政府朝著提高防衛費跟保有反擊能力（敵方基地攻擊能力）的努力，密利強調「日本是和平與穩定的力量」，強化自衛隊的能力「對日本的訪問與維持東北亞安定至關重要」，並指萬一中國大陸入侵台灣，「日本是非常重要的存在」，還說自衛隊擁有很高的能力，在更廣泛太平洋地區的合作將很重要。