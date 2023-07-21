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泰下周再選總理 政府籲民眾冷靜

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
泰國前進黨黨魁皮塔遭國會禁止二度參選總理，一度引發支持者示威抗議。路透社
泰國前進黨黨魁皮塔遭國會禁止二度參選總理，一度引發支持者示威抗議。路透社

泰國前進黨（ＭＦＰ）黨魁皮塔爭取總理之路因軍方和保皇派國會議員阻撓而畫下句點後，國會將於廿七日再度選舉總理，看守總理帕拉育呼籲民眾保持冷靜。

泰國目前仍由帕拉育帶領的看守政府執政，儘管前進黨在大選贏得最多席位，也成功組織了八黨聯盟準備執政，身為黨魁的皮塔卻先在第一輪總理表決投票未能過半，第二輪投票前又被憲法法庭中止眾議員身分，再遭多數參眾議員否決再度提名，約一千民眾當晚聚集抗議以表達他們對皮塔未能上台的憤怒，但隨後和平散去。

泰國對政治動盪習以為常，帕拉育就是在二○一四年政變後掌權，辦公室稱他「理解」皮塔支持者的失望。發言人拉差達表示，帕拉育也懇請大眾「遵循君主立憲制推動泰國前進」，並稱「意見表達與政治活動需要和平，沒有暴力，不會摧毀經濟、貿易與投資」。

眾議院副議長皮歇指出，下一次表決的總理人選不能納入皮塔。各界現在普遍預期，大選成績居次的為泰黨所提出的其中一位總理候選人、房地產大亨暨政壇新人賽塔將獲提名角逐大位。

賽塔表示，「昨天（十九日）的投票令人失望，但我們必須向前邁進」。他也稱為泰黨要是在廿七日的參眾兩院聯席會議提名總理候選人，將不會尋求修改或撤銷刑法二二一條冒犯君主罪，「否則將不會獲得政黨與參議員的支持……如果我們組閣，這件事必須停止」。當記者問及為泰黨帶領的聯盟是否仍將納入前進黨時，他說這取決於談判代表。

泰國 投票

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