應對北韓威脅 美日韓擬單獨峰會

美日韓三國領導人訂於八月十八日在美國馬里蘭州大衛營舉行峰會，北韓核武與飛彈威脅，以及在東海與南海動作愈來愈咄咄逼人的中國，可能列為議程的頭號課題。

南韓總統室國家安保室第一次長金泰孝與日本內閣官房長官松野博一，各自舉行記者會宣布峰會消息。

綜合日韓媒體報導，美國總統拜登、日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅曾在國際會議場邊與其他場合舉行三邊會晤，上次碰面是五月在廣島七大工業國集團（Ｇ７）峰會場邊，但當時行程表排很滿，只持續幾分鐘，拜登當時邀請岸田與尹錫悅赴美正式峰會。如果計畫付諸實行，將是美日韓三國領導人第一次專程舉行峰會。

三國領導人將進一步加強安全、經濟與全球軍事等領域的合作跟應對力道，特別是北韓近期不斷挑釁，像是發射軍事偵察衛星與「火星—十八」型洲際彈道飛彈，因此可能集中討論加強威懾方案，還有可能檢查籌備情況以盡快啟動二○二二年十一月商定的「北韓飛彈預警情報共享機制」。

華府目前有一套分別連結東京與首爾的系統，用於偵測跟追蹤平壤的飛彈，但日韓兩國並沒有立即跟對方分享這類資訊的機制。日方消息人士說，拜登、岸田跟尹錫悅可能會討論在年底前實現資訊即時分享的計畫。

南韓總統室人士接受電訪時表示，韓美日三國領導人會面本身就能釋放某種訊息，也會成為焦點。除北韓威脅之外，半導體供應鏈、俄烏戰爭引發的全球焦點也將成為三邊峰會的會談議題。同時，中國大陸正在加強進出東海與南海海域，三邊會議也將確認合作的想法。

此外，南韓總統室公布消息時用了「首腦會議」、而非日媒通稱的「首腦會談」，可能是對應一九九九年開始舉行的「韓中日領導人會議」，以凸顯韓美日合作。

雖然北韓威脅與日俱增，日本與南韓仍因歷史糾葛而削弱合作，但隨著尹錫悅三月出訪東京，岸田文雄則於五月造訪首爾，不只標誌著兩國領導人十二年來首度互訪，恢復了「穿梭外交」，兩人同意走出因各種二戰遺留問題引發的長期糾紛，讓拜登讚揚他們「勇於改善雙邊關係」，強化了韓美日三邊關係更加密切趨勢，政策協調範圍超出了北韓方面的問題，擴展到俄烏戰爭到關鍵材料供應鏈範圍在內的領域。