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柏林附近驚見母獅追野豬 德國警方籲民眾勿外出

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
德國警方20日表示，有民眾在首都柏林附近的街道上看見一頭母獅追趕一頭野豬，警方已於凌晨首次發出警報，並在柏林西南部郊區小馬赫諾尋找外逃的母獅，也要求民眾待在室內。（歐新社）
德國警方20日表示，有民眾在首都柏林附近的街道上看見一頭母獅追趕一頭野豬，警方已於凌晨首次發出警報，並在柏林西南部郊區小馬赫諾尋找外逃的母獅，也要求民眾待在室內。（歐新社）

德國警方20日表示，有民眾在首都柏林附近的街道上看見一頭母獅追趕一頭野豬，警方已於凌晨首次發出警報，並在柏林西南部郊區小馬赫諾（Kleinmachnow）尋找外逃的母獅，也要求民眾待在室內。

警方指出，當地動物園及馬戲團都沒有通報母獅失蹤，母獅可能是私人寵物。2位民眾前一天午夜向警方通報，在柏林附近的街上疑似看見一頭母獅在追趕一頭野豬。警方目前沒有找到任何野豬遺骸。

警方認為，母獅可能正在環繞柏林的布蘭登堡邦（Brandenburg）其中一座湖區森林小睡。小馬赫諾政府建議民眾先不要外出，尤其是不要到森林內慢跑。

警方一早出動2架直升機、數枚無人機及內建攝影機搜索母獅的下落，另出動一百名警員，與獵人及獸醫合作展開搜索。他們預計麻醉並捕捉這頭母獅，唯當母獅對人員造成危險時才可能將其射殺。

動保團體譴責政府未能有效禁止民眾豢養野生動物。「善待動物組織」（PETA）成員赫夫肯（Peter Hoeffken）說：「過去20年來就多次傳出大型野生動物從私宅或馬戲團出逃的事件。各方已多次警告，但政府仍未有效禁止民眾豢養野生動物」。

野豬 都柏林

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