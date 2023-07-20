以色列總統赴美演講 盼與沙烏地建交

以色列、沙烏地兩大中東世仇有望放下仇恨而建交？以色列總統赫爾佐格19日在美國國會演講時，公開表示感謝美國為了協助以色列與沙烏地建交的努力，但一般認為時機未到。以色列由於建國歷史，一直與阿拉伯國家處不好，尤其是沙烏地阿拉伯，但美國近來積極拉攏中東國家與以色列建交，以防止伊朗勢力擴張。

巴勒斯坦問題卡關

根據《半島電視台》報導，赫爾佐格在演說中表示，儘管地緣政治衝突增加，但美國仍是以色列最好的盟友，以色列感謝美國居中為了該國與沙烏地建交的事情奔走，雖然挑戰很大，但他衷心期望能與沙烏地建交的那天到來。以色列的總統雖為虛位元首，但近日因總理納坦雅胡住院，因此由總統出馬訪美。

由於近來伊朗在中國的協調下與沙烏地恢復邦交，美國也希望以色列能與周邊中東國家改善關係。《阿拉伯衛星電視台》提到，在川普政府時期，美國就協助以色列與阿聯、巴林、摩洛哥與蘇丹建交，但與沙烏地除了從建國以來的糾紛、地緣政治的對峙外，還牽涉以色列在西約旦河侵占的屯墾地，還有巴勒斯坦的建國問題。

進步派不滿人權問題

光是今年，以巴衝突就造成177位巴勒斯坦人死亡，2022年則是超過200人，因此今年有可能超過去年的死傷規模，包括人權觀察、國際特赦組織與美國進步派眾議員都對以色列侵占屯墾區、屠殺巴勒斯坦人的行為感到不滿，進步派議員甚至抵制赫爾佐格在國會的演說，以拒不出席表達抗議。

但美國國會仍以多數決通過，認定以色列為「非種族主義與隔離國」的決議，進步派議員特萊布、布希發表聯合聲明，痛批美國國會以罕見高規格的態度迎接赫爾佐格，形同為以色列無情鎮壓巴勒斯坦的政策背書，形同對於打種族主義受害者，還有受暴政壓迫的政治犯家庭一巴掌。

不過目前兩國建交的進度仍在深水期，美國國務卿布林肯先前受訪時也曾說，以色列與沙烏地要建交不是不可能，但現階段仍「非常困難」，外界仍密集關注中東地區的地緣政治變動。

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