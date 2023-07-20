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避免遭逮捕 普丁將不出席金磚峰會

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導

為了避免遭國際刑事法院的拘捕令逮捕，俄羅斯總統普丁將不會出席下個月在南非召開的金磚五國峰會。普丁因戰爭罪名遭國際刑事法院通緝，若在南非被捕，恐觸發與核武大國的戰爭。儘管普丁不出席的決定讓南非鬆了一口氣，但俄羅斯退出穀物協議等行為也讓非洲國家三思與俄羅斯的關係是否仍要加強？

普丁不參加峰會

根據《路透社》報導，南非於19日宣布，俄羅斯總統將不會親自出席8月在南非舉辦的金磚五國峰會，結束這場已持續數月的外交未爆彈。國際刑事法院3月時對普丁發出通緝，要求國際刑事法院會員國依法逮捕。由於普丁所犯的是不受任何豁免的戰爭罪，依據國際法慣例，任何國際刑事法院會員國都有義務將其捉拿歸案。

再加上南非早已把國際刑事法院的羅馬規約內法化，就算總統拉瑪佛沙想動用行政或外交特權來拒絕逮捕，也很可能被南非憲法法庭宣告違憲，如何化解這場外交危機就成為南非過去幾個月最頭痛的事情。經過金磚五國的內部討論與協商後，最終決定由俄羅斯外交部長拉夫羅夫代為出席，普丁則以視訊方式參加峰會。

對非影響力恐下降

美國《華盛頓郵報》指出，先前俄羅斯與中國想要成立多極體系的想法廣受不想選邊站的非洲國家支持，但俄羅斯近期的行為恐怕正在破壞他建立起的形象。普丁近期決定退出黑海穀物協議的決定，對正在經歷乾旱與飢荒的非洲國家來說，無疑是重大打擊。

南非金山大學政治學家古米德表示，非洲各界在俄羅斯阻擋烏克蘭輸出穀物之後，已經開始漸漸對普丁改觀。人們開始認為，或許普丁並不如他宣稱的那麼支持非洲。

戰爭與高物價對極需民生物資來度過乾旱難關的非洲絕非良藥。儘管俄羅斯與非洲各國於2019召開第一次峰會並承諾帶來多項開發計畫，許多計畫早已因為疫情與烏俄戰爭而停擺。

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