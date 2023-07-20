美國圍堵中國大陸發展AI 國會盯上創投投資

美國聯邦眾議院中國特別委員會已致函四家美國創投業者，包括通訊晶片巨擘高通（Qualcomm）的創投部門，表達對其投資中國大陸科技新創公司的「重大關切」，成為華府防堵中國大陸發展人工智慧（AI）等先進技術的最新行動。中國大陸駐美大使謝鋒則警告，北京當局將報復美國針對中國大陸的國安措施。

華爾街日報（WSJ）與CNBC報導，這些由共和籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）與民主黨籍眾議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）撰寫的信函19日公開，寄往紀源資本（GGV Capital）、金沙江創業投資（GSR Ventures）、華登國際（Walden International）及高通創投（Qualcomm Ventures）。

眾院中國特別委員會特別關切對半導體、AI和量子運算的投資，表示正在審視其中許多投資，要求提供這些業者投資中國大陸企業的詳情、提供的管理建議，以及中共在這些公司扮演角色等資訊，要在7月26日前回應。

眾院中國特別委員會雖沒有立法權，但有權發出證人傳票。蓋拉格說，這項調查是該委員會計劃了解投資圈與中共關係所進行一系列調查的第一批，未來的目標也有紅杉資本（Sequoia Capital），而這次調查的目的是彙編一份紀錄，幫助國會通過一項強力法案，限制有問題的對中國大陸投資。

美國參議院正在討論民主黨參議員凱西（Bob Casey）和共和黨參議員柯寧（John Cornyn）提出的國防授權法修正案，要求美國投資人須通報對中國大陸和其他敵對國家的特定企業投資。白宮也在草擬一項行政命令，將要求審查特定產業的對外投資。

中國特別委員會信函提到，一些收到美國資金的企業，已和描繪出中國大陸維吾爾族群像且追蹤有關，並指稱這些投資「直接助長」那些侵害人權的行為、共軍現代化以及中國大陸想取代美國技術領導地位的努力。

信函說：「就像AI，在國內發展半導體一直都是中國共產黨的優先要務。」「對AI、量子運算及其他先進軍民用途的技術來說，半導體是必要要素。」蓋拉格受訪時說：「我們不該資助對我們的毀滅。」

點名特定投資

信函列舉數十筆涉嫌幫助侵害人權與強化共軍的投資，例如高通創投2015~2021年對中國大陸AI企業進行13筆投資，其中之一是2019年將納入貿易黑名單的商湯集團。

信函指出，潛在問題最大的投資是紀源資本，點出2015~2021年對中國大陸AI企業進行43筆投資，數量多於喬治亞城安全與新興科技中心獨立研究員的發現，並且點名對曠視科技的投資是一大憂慮。紀源資本2019年和阿布達比主權財富基金一同投資曠視科技。

信函也點名華登國際是中國大陸AI企業的特別重要支持者，2015~2021年至少39%的AI投資都是在中國大陸，包括已被納入黑名單的雲天勵飛，指出在這六年期間有33筆個別投資，包含AI運算平台業者地平線（Horizon Robotics）。金沙江創投則被提到對中國大陸AI和半導體公司的投資。

WSJ指出，金沙江創業投資表示，參與相關交易的合夥人已不在該公司。紀源資本不予置評，另外兩家公司暫未回覆置評請求。

中國大陸駐美國大使館則批評該委員會散播中國威脅論，對中共進行誹謗攻擊。謝鋒在Aspen安全論壇上表示，在美國實施制裁與出口管制，讓中國大陸更難取得先進美國技術之際，中國大陸「不會保持沉默」，「我們不會（主動）挑釁，但也不會畏懼挑釁，所以中國絕對將作出我們的回應」。