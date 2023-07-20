女子世足賽登場在即 主辦地奧克蘭驚傳槍響 連槍手在內已3人喪生

如何幫發燒的地球降溫？美國華裔教授研發了一種「超白漆」能反射98%的陽光，正中午能幫助建築物表面降溫約攝氏4.5度，夜晚降溫更達10度。這種冷卻方式無須耗費能源，也不會增加室外溫度，最大可降低40%的冷氣使用，距離商用化至少還有一年。它會是人類對抗氣候變遷的利器嗎？

2023-07-20 08:00