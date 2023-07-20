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女子世足賽登場在即 主辦地奧克蘭驚傳槍響 連槍手在內已3人喪生
國際足球總會（FIFA）2023年女子世界盃足球賽今天（20日）登場，未料開幕戰前，主辦地奧克蘭驚傳槍響。
英國廣播公司報導，紐西蘭奧克蘭市中心，當地時間20日上午7點22分，發生槍擊事件，造成至少2人喪生，包括員警在內有6人受傷，槍手已身亡。
紐西蘭總理希金斯（ Chris Hipkins ）表示這起事件並非恐攻，並向大眾保證警方已排除案發地點可能威脅。
據悉，槍手犯案當時手持泵動霰彈槍。目前看來，無關明確的政治或意識型態動機。
另外，國際足球總會人員及球隊均安全無虞，賽事將照常舉行。
紐西蘭運動部長羅伯森（Grant Robertson）表示將增派周邊警力加強安全維護。
第9屆女子世足賽由澳洲和紐西蘭共同主辦，首戰由地主紐西蘭對上挪威。
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