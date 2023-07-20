星朝野兩黨議員 同日爆婚外情

上周是官員涉貪，本周換成桃色緋聞，新加坡怎麼了？

星期一（七月十七日）同日天爆出新加坡朝野兩黨皆有黨員涉及婚外情，是否是巧合？工人黨秘書長畢丹星十九日表示不願揣測，留給人們解讀。

新加坡國會議長陳川仁十七日爆出婚外情，對象是同為人民行動黨議員的鐘麗慧。兩人已退黨，陳川仁也辭去議長職務。

在陳川仁爆出婚外情的同一天，網路開始流傳一段工人黨國會議員貝理安與工人黨青年團主席佘雪玲「不當交往」的影片。貝理安與佘雪玲已主動退出工人黨，貝理安也在十九日稍早辭去國會議員職務。

除了國會議員婚外情事件，新加坡近期政壇風波還包括交通部長易華仁涉及貪汙調查，以及外交部長維文、內政部長尚穆根因向政府租用黑白洋房而被質疑過程有不當行為。

當局調查後，認定維文、尚穆根無不法行為。