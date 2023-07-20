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賽塔呼聲高 軍方擬推普拉威應戰
泰國國會十九日反對皮塔二度問鼎總理提名資格，終結皮塔的總理之路。皮塔前一日受訪表示，若二度競選失利，將把總理機會讓給其他黨的候選人。法新社報導，八黨聯盟接下來可能推出國會第二大黨為泰黨議員、房地產大亨賽塔角逐總理，軍方或將派出副總理普拉威應戰。
在泰國知識分子眼中，現年六十歲、深受商界領袖喜愛的成功企業家賽塔，似是建制派可接受的替代人選。為泰黨由泰國前總理塔信創立，普遍被視為塔信派系人士的選舉機器，塔信與胞妹盈拉分別於二○○六年及二○一四年遭軍方政變推翻。
泰國軍方或將派出公民力量黨黨魁、副總理普拉威擔任總理候選人。七十七歲的普拉威是軍人出身，二○一四年軍變上位後便持續擔任副總理至今。
軍政府在泰國五月國會大選中慘敗，顯示泰國民眾對他們早已失去耐心。泰國政治分析家蒂提南表示，若軍方再次組成政府，政治局勢本就動盪的泰國恐再迎來大規模示威抗議。
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