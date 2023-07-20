聽新聞
test
0:00 / 0:00

賽塔呼聲高 軍方擬推普拉威應戰

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導

泰國國會十九日反對皮塔二度問鼎總理提名資格，終結皮塔的總理之路。皮塔前一日受訪表示，若二度競選失利，將把總理機會讓給其他黨的候選人。法新社報導，八黨聯盟接下來可能推出國會第二大黨為泰黨議員、房地產大亨賽塔角逐總理，軍方或將派出副總理普拉威應戰。

在泰國知識分子眼中，現年六十歲、深受商界領袖喜愛的成功企業家賽塔，似是建制派可接受的替代人選。為泰黨由泰國前總理塔信創立，普遍被視為塔信派系人士的選舉機器，塔信與胞妹盈拉分別於二○○六年及二○一四年遭軍方政變推翻。

泰國軍方或將派出公民力量黨黨魁、副總理普拉威擔任總理候選人。七十七歲的普拉威是軍人出身，二○一四年軍變上位後便持續擔任副總理至今。

軍政府在泰國五月國會大選中慘敗，顯示泰國民眾對他們早已失去耐心。泰國政治分析家蒂提南表示，若軍方再次組成政府，政治局勢本就動盪的泰國恐再迎來大規模示威抗議。

泰國 國民

延伸閱讀

吸金38億海外逃亡21年！主嫌夫妻落網無保請回 當年垮台原因曝

泰國國會今第二輪投票選總理 「唯一候選人」皮塔遭暫停議員資格

惠普分散供應鏈 傳撤出大陸

惠普分散供應鏈 廣達、英業達早已布點

相關新聞

「泰」誇張！最大黨黨魁拚總理再失利

泰國國會參眾兩院十九日進行第二輪總理投票前，國會最大黨前進黨（ＭＦＰ）黨魁、總理熱門人選皮塔先是遭憲法法庭中止眾議員身分...

破天荒 金與正稱南韓「大韓民國」

北韓國家領導人金正恩胞妹、勞動黨中央組織指導部第一副部長金與正之前連續兩天抨擊駐韓美軍部署偵察機時，史無前例地使用「大韓...

星朝野兩黨議員 同日爆婚外情

上周是官員涉貪，本周換成桃色緋聞，新加坡怎麼了？

賽塔呼聲高 軍方擬推普拉威應戰

泰國國會十九日反對皮塔二度問鼎總理提名資格，終結皮塔的總理之路。皮塔前一日受訪表示，若二度競選失利，將把總理機會讓給其他...

泰國國會否決皮塔的總理提名

（德國之聲中文網）泰國國會周三（7月19日）投票否決了皮塔的總理提名。 "皮塔在本屆國會不能獲得兩次提名。"眾議院議長宣布道。皮塔上周在國會投票中失敗。 皮塔領導的遠進黨在5月14日的大選中表現最

70多年來首次 英國宣布開始以「國王陛下」名義發放護照

英國衛報18日報導，英國政府宣布本周起開始以英王查理三世（Charles III）的名義發放該國護照，這也是近70多年來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦