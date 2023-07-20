「泰」誇張！最大黨黨魁拚總理再失利

泰國國會參眾兩院十九日進行第二輪總理投票前，國會最大黨前進黨（ＭＦＰ）黨魁、總理熱門人選皮塔先是遭憲法法庭中止眾議員身分，後又遭兩院三九四票對上三一二票反對再度提名他，總理之路黯然畫下句點。泰國五月十四日大選迄今已六十五天，仍由看守政府執政。

泰國為泰黨總理熱門候選人、房地產大亨賽塔。（法新社）

泰國軍方可能推出副總理普拉威角逐總理大位。（路透） 歷經軍政府九十年統治後，皮塔的前進黨廣受泰國年輕人及都市選民歡迎。現年四十二歲、哈佛大學畢業、出身富裕家族的皮塔在八黨聯盟的歡呼聲中起身離開國會，並在社群平台發文表示自己一定會回來。

「泰國還沒準備好接受變革」，泰國法政大學政治系講師彭康告訴紐約時報：「體制裡面的人還不想讓變革發生」。

泰國選舉委員上周宣稱，因皮塔有iTV媒體股份，依法應褫奪眾議員身分，並將此案交由憲法法庭判決。憲法法庭十九日宣布受理此案，並即日起將皮塔停職到判決出爐，皮塔十五天內可向憲法法庭提交辯護內容。皮塔已多次解釋股份屬於父親，父親過世後他被指定為遺產管理人，且iTV自二○○七年後就已停止營運。

皮塔眾議員資格遭中止的消息傳出後，大量示威民眾在國會大樓外抗議「濫權」，現場並有鎮暴警察待命。

在泰國軍方及保皇派多方阻擾下，皮塔的總理之路充滿顛簸。參眾兩院十三日舉行首輪總理選舉，皮塔在當時開出的七○五張票中取得三二四票支持，距所需的過半數三七六票仍有不小差距，在軍方指派的參院二四九票中僅獲十三票支持。

此外，前進黨矢言修改泰國嚴厲的冒犯君主罪，且拒絕任何讓步。憲法法庭上周已受理另一起案件，即前進黨修法等同計畫推翻君主立憲制度。

泰國憲法法庭過去也曾介入國內政治。二○一九年，前進黨的前身「未來前進黨」（Future Forward）時任黨魁、億萬富翁他納通也因違反相同的持股規定，遭撤銷眾議員資格。