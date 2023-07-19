泰國國會否決皮塔的總理提名

（德國之聲中文網）泰國國會周三（7月19日）投票否決了皮塔的總理提名。

"皮塔在本屆國會不能獲得兩次提名。"眾議院議長宣布道。皮塔上周在國會投票中失敗。

皮塔領導的遠進黨在5月14日的大選中表現最強，贏得了151個席位。他成為泰國新總理的唯一提名人。

泰國法院暫停皮塔議員職務

原本周三舉行對皮塔當選總理的第二次表決，但在此之前的數小時，泰國憲法法院暫時中止了皮塔的議員職務，法院稱正在審理一樁針對他的選舉犯罪案件。

法院以多數票表示，將考慮選舉委員會的請願，取消皮塔的國會議員資格。與此同時，司法機構要求皮塔"必須從7月19日起暫停其職務，直到憲法法院做出決定"。

針對皮塔的案件圍繞著他在一家現已倒閉的媒體公司的股份展開。根據泰國憲法，議員不得持有媒體股票。出身富裕家庭的皮塔表示，他在公司的股份是從父親那裡繼承來的。

對此，皮塔在他的Instagram官方賬戶上發帖稱，"很明顯，人民的選票不足以統治國家，必須得到參議員的批准；而且可能還不足以獲得第二次總理提名。"

皮塔與建制派之間的鬥爭

受過哈佛教育的皮塔面臨著一場艱苦的戰鬥，因為泰國的保守精英拒絕接受他所在政黨的經濟改革和弱化王室誹謗法的承諾。泰國刑法規定，侮辱或誹謗泰國王室者，每項罪名可判處3至15年監禁。

皮塔成功組建了一個支持他競選總理的八黨聯盟，在眾議院中共佔312個席位。然而，由於遠進黨支持民主的綱領，非民選、由軍方支持的參議院上周表決時反對皮塔出任總理。

英國《星期日泰晤士報》駐曼谷記者謝爾韋爾（Philip Sherwell）告訴德國之聲，周三憲法法院裁決是皮塔競選活動的"重大挫折"。

謝爾韋爾說，在憲法法院暫時中止皮塔的議員資格後，參議院更不可能支持他參選。他說："數字確實對他不利。"

（法新社、美聯社、路透社）

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