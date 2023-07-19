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70多年來首次 英國宣布開始以「國王陛下」名義發放護照
英國衛報18日報導，英國政府宣布本周起開始以英王查理三世（Charles III）的名義發放該國護照，這也是近70多年來，英國護照首次使用「國王陛下」（His Majesty）的稱謂，取代先前的「女王陛下」（Her Majesty）。
使用「女王陛下」稱謂的英國護照仍有效，舊款護照會繼續使用到剩餘庫存用罄為止。此舉和英國皇家郵政（Royal Mail）的做法雷同：該郵政機構內，使用已逝女王圖樣的章戳亦是逐步更新而非立刻汰換，此做法是英王所授意，目的在避免浪費。
英國內政大臣布瑞弗曼表示，70年來該國護照上都有「女王陛下」相伴國民，許多民眾大概從出生起就只記得護照上有女王稱謂，不過現在是英國歷史的重要時刻，「繼1952年後，首批英國護照上開始印有國王陛下的稱謂。」
如今，新版英國護照開頭的文字將改為：「英國國王陛下的（His Britannic Majesty’s）的內閣大臣以國王陛下（His Majesty）的名義，請求並要求所有相關人士允許持證人不受阻礙地自由通行，並為持證人提供必要的協助及保護」。
🇬🇧 For the first time in 70 years, British passports bearing the title of ‘His Majesty’ will start being issued this week in the name of His Majesty King Charles III. pic.twitter.com/b9ZF1Xxpz5— Home Office (@ukhomeoffice) July 18, 2023
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