柯瑞訪華盼大陸將氣候與政治分開 北京會接受嗎？

自周日開始訪華的美國總統氣候問題特使柯瑞（John Kerry）承認，近年來美中在外交方面遇到困難，不過他表示，氣候問題作為全球性危機，應該區別於其他外交議題來單獨應對，氣候危機需要世界上最大的經濟體一起共同努力解決。

據路透社報導，柯瑞在北京人民大會堂的會談中說：「我們有能力......在氣候問題上有所作為。」

中國官媒新華社此前曾在一篇英文評論中稱，「中美合作要想健康、可持續發展，就必須將雙邊關係視為一個整體」。

這篇發表於7月16日的評論表示：「白宮尤其應該牢記，在雙邊關係中尋求將與中國的合作、與中國的競爭以及對中國的壓制分門別類、割裂開來，在實踐中是根本不現實的，也是北京無法接受的。」

「氣氛非常積極」

柯瑞這次抵達北京時，歐洲、亞洲和美國部分地區遭遇熱浪，頻繁的熱浪與極端天氣凸顯了各國政府采取嚴厲行動、實現減排的必要性。碳排放是導致全球變暖和極端天氣事件的罪魁禍首。

在與韓正會晤前，柯瑞已經與大陸中央外辦主任王毅、國務院總理李強以及中方資深的氣候特使解振華舉行了會談。

路透社指出，這位美國氣候特使希望能在年底杜拜舉行的全球氣候大會（COP28）前，在中美之間重建信任。柯瑞在周三與韓正會談前說：「氣氛非常非常積極。我們昨晚一起共進晚餐。我們談了很多。這真的很有建設性。」他也表示，雙方聚焦的是「我們可以真正開展工作的實質內容，以及我們可以實現的目標」。

韓正：中美向世界發出了積極信號

據路透社報導，柯瑞對韓正說，「COP28將是自巴黎會議以來最重要的一次會議，如果我們能在接下來的幾個月裡齊心協力，我們將有機會在這一問題上產生深遠影響」。

據中國媒體報導，中國副主席韓正表示，自柯瑞被任命為氣候特使以來，中美兩國一直就氣候問題保持著密切的溝通和對話，並指出中美兩國發表的關於應對氣候變化的聯合聲明「向世界發出了積極的信號」。

柯瑞：會談有建設性但也很複雜

據路透社報導，柯瑞此前告訴記者，他本周與中國官員的會談是有建設性的，但也很複雜，雙方仍在處理包括台灣在內的政治因素。

「我們只是在重新建立聯繫」，他說，「我們正試圖重建我們多年來努力的進程。」他也表示，正在努力為氣候大會開闢一條非常清晰的道路，「以便能夠像我們一直希望的那樣，在所有外部因素的影響下開展合作、展開工作」。

美國和中國是世界上最大的兩個二氧化碳排放國。在去年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪問台灣後，中美之間的氣候外交暫停。而柯瑞此行顯然是要試圖重振氣候外交。

習近平：中國將按照自己的節奏減排

在柯瑞訪華期間，中國黨和國家領導人習近平在全國生態環境保護大會上也談到了減排問題。按照日程安排，柯瑞7月19日結束訪華行程，他此行應該不會與習近平會面。

據中國官媒新華社7月18日報導，在會上談到「雙碳」承諾時，習近平說：「我們承諾的『雙碳』目標是確定不移的，但達到這一目標的路徑和方式、節奏和力度則應該而且必須由我們自己作主，決不受他人左右。」

「雙碳」承諾時是指習近平在2020年9月的第75屆聯合國大會上正式宣布，中國力爭於2030年前達到碳排放峰值，在2060年前實現碳中和。不過，美國和歐盟敦促中國設定更具雄心的減排目標。

(綜合報導)

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