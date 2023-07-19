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泰國第2輪總理投票 皮塔：票數恐不夠難以成為泰國總理
泰國19日將進行第2輪總理選舉，總理熱門人選、國會最大黨前進黨黨魁皮塔表示，他的得票數恐不足以使他成為總理。
法新社報導，皮塔在Instagram發文寫道：「情況已逐漸明瞭，光靠人民的選票不足以治理這個國家，還需要參議員的同意，第二輪總理提名的得票數可能仍不夠」。
皮塔18日受訪表示，如果第二輪投票支持他的票數可以增加到345票至350票，希望可以獲得第3次提名機會，但如果未能達成這個目標，將把機會讓給為泰黨候選人。
泰國選委會在投票前接獲檢舉指出，皮塔擁有媒體iTV股份。根據泰國法律，持有媒體股份者不能參選，泰國憲法法庭19日宣布暫停皮塔的眾議員身分；由於競選泰國總理不需要有眾議員身分，因此不影響皮塔競逐總理大位。
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