伯克利與北京清華合作深圳學院 遭美國會關切

美國眾議院的「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」週一（7月17日）表示，加州大學伯克利分校與幾家中國實體之間的科研夥伴關係，引起委員會的「嚴重關切」，認為此類中美合作涉及的先進研究，可能會幫助中國政府獲得經濟、技術或軍事優勢。

根據該委員會網站發布的聲明，委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）等美國議員上週致信加州大學體系及伯克利校方，信上稱中國政府利用「清華－伯克利深圳學院」這類「看似無害」的研究合作項目，「以犧牲美國利益為代價，來推進中國的科技目標」。

2014年，伯克利與北京清華大學和深圳市合作創設此學院。據《紐約時報》報導，該委員會要求伯克利必須在7月27日之前，提供此合作項目的資金來源、合作框架和技術工作等信息，還有其校友現在和過往的利益關聯，以及對美國出口管制規定的遵守情況。

委員會還指出，該學院對中國民間及軍方機構的「兩用技術」進行了研究，比如用於測繪地形、或自動汽車駕駛的先進半導體和成像技術。此外，伯克利是否恰當披露該學院獲得的中方資助，也遭到質疑。委員會列舉了該學院與近年來受美國制裁的中國大學及企業的合作，如國防科技大學、電信公司華為和中國無人機製造商大疆。

美國議員稱，「在軍民融合戰略下，看似民用的技術（例如透過大學合作開發的技術）被動員起來支持解放軍」。

伯克利：配合調查

英國《泰唔士高等教育》報導，美國一流公立學府伯克利和中國一流大學清華大學自2014年以來一直合作，推動信息技術和數據科學領域的研究。

在給《紐約時報》的一份聲明中，伯克利稱其「無比重視」對國家安全提出的關切，並致力於全面遵守有關國際學術交流的法律。

該聲明表示，「本校正在審查涉及或與清華－伯克利深圳學院相關的過往協議與活動」，並將「全面、透明地配合一切聯邦調查」。

伯克利稱已回覆美國教育部的詢問，提供了與該學院相關的往來及合約簽署的詳細信息，並承諾會完全遵守管理此類安排的法律，在「評估與外國實體擬議的科研關係時，遵循國會及聯邦監管機構的領導」。

校方強調，外國政府可能很難從此類合作關係中獲得什麼好處，因為學術研究人員都專注於基礎研究，雖有潛在價值，但很快都會發表在公開的學術期刊上。

伯克利在聲明中表示：「原則上，伯克利的研究成果是公開發表給全球整個科學界的。」

美國國會為何調查？

《紐約時報》指出，在中美關係仍緊張之際，部分美國議員呼籲兩國經濟脫鉤。不過，切斷學術往來，可能帶來複雜的後果；美國的大學強調科研開放與合作，有許多中國學者為其工作。而中國龐大的技術產業和大量高學歷科研人才，對許多研究合作亦有吸引力。

美國近期對中國祭出一系列高科技出口管制。根據新規，攜帶包含特定晶片設計的筆記型電腦到中國，或是帶中國公民參觀先進的美國晶片實驗室，都可能是違法行為。

此外，中國政府試圖通過合法的商業夥伴關係，來提升國家的技術能力，但也靠間諜活動、網路盜竊和脅迫來達到這個目的。中國的軍民融合項目也引發美國國內抵觸，反對與中國學術機構和私營企業建立聯繫。

《泰唔士高等教育》的報導則指出，美國議員並沒有提供深圳學院造成具體損害的證據。而伯克利的回應則暗示，議員對深圳學院的擔憂是錯誤的，因為它的合作夥伴關係僅限於非機密工作。

（綜合報導）

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