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美核潛艇訪南韓 北韓時隔一周再射飛彈回應

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導

北韓19日再度發射兩枚短程洲際導彈，外界認為是為了回應18日的美軍核子潛艇停靠南韓一事。美韓近來加強軍事合作，甚至開始討論要在南韓部署核武，讓北韓十分緊張，因此兩週內二度發射導彈，讓朝鮮半島局勢持續升溫。

北韓再射彈道飛彈

根據《法蘭西24》報導，北韓於19日試射兩枚短程的洲際彈道飛彈，繼上週試射最新的長程彈道飛彈「火星-18」之後，又再度試射飛彈。日本自衛隊表示，該飛彈初步估計落在朝鮮半島與日本之間的海域，且並未掉在日本的專屬經濟海域裡面。

最先發布此一消息的韓國聯合參謀本部表示，北韓的行為不只違反聯合國決議案，更是對區域安全的嚴重挑釁。外界認為，北韓近期頻繁地發射導彈，應與南韓最近開始加強與美國的軍事合作有極大關聯性。

美、韓加強核武威懾

美聯社》指出，美韓雙方早在4月就達成協議要加強雙邊的軍事合作，並成立雙邊的核子諮詢團，討論如何利用核武來保持對北韓的威懾力。而第一次會議也在18日於南韓首都首爾開幕。

緊跟在會議之後，美國俄亥俄級核子潛艇肯塔基號也停靠在釜山港，是睽違42年後，再有核子潛艇訪問南韓。南韓國防部長李鍾燮表示，核子潛艇定期靠港是美國對於北韓威懾力的全力展現，目的是要告知北韓美國應會用盡包含核武在內的所有力量來對抗北韓的侵略行為。

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北韓 彈道飛彈 南韓

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