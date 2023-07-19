至少數千死！賽普勒斯爆貓科冠狀病毒疫情 恐擴散至鄰國

地中海國家、有「貓島」之稱的賽普勒斯近日爆發貓科冠狀病毒疫情，死亡率約為20%-30%，專家聲稱至少有數千隻貓死亡。而波蘭也有數十隻貓咪感染禽流感死亡。

衛報報導，普勒斯的貓咪疫情爆發涉及一種與人類新冠肺炎病毒（Covid-19）無關的貓科動物冠狀病毒，這種病毒不會感染人類。該病毒通常只會引起貓咪輕微腹部不適，但如果嚴重的話，會導致貓科傳染性腹膜炎（feline infectious peritonitis），在貓的腹腔、腎臟、大腦中引起致命的發炎反應。

今年稍早，賽普勒斯各地罹患貓科傳染性腹膜炎的貓咪突然數量大增，從2021全年僅3例、2022全年僅4例，今年1月就有98例。

賽普勒斯貓保護與福利協會會長艾歐馬密提斯（Dinos Ayiomamitis）上周戲劇性聲稱，今年已有至少30萬隻貓咪染疫死亡，但後來澄清，這是根據死亡率約為20%至30%、賽普勒斯全國約有100萬隻貓來估算。

調查此次疫情、英國愛丁堡大學獸醫臨床病理資深講師阿提帕（Charalampos Attipa）說，「我們還沒驗證這些數據」，最新數據顯示，病例同比增加了約40倍，「死亡數肯定有到數千，但確切數字很難說」。

阿提帕說，無論如何，事態發展相當令人震驚，且病毒還在傳播中，研究團隊正在分析病毒基因組，確認病毒株是否發生變異。如果出現變種病毒，就代表由於貓咪也會感染人類的新冠病毒，許多貓身上已帶有新冠病毒的抗體，間接導致原有的貓科冠狀病毒產生變異。

阿提帕指出，黎巴嫩、土耳其、以色列也都有許多流浪貓，據傳這些國家也出現了傳染性腹膜炎疫情，但目前沒有跡象顯示歐陸和英國出現類似情況，因為這些地方流浪貓較少，且貓傳染性腹膜炎是可以治療的，只是費用昂貴，在英國每次治療費用約5000英鎊。