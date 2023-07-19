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微軟股價飆新高 宣布Office軟體AI新功能月費30美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
微軟（Microsoft）股價18日創收盤新高，此前該公司宣布將對微軟廣泛被使用的生產力軟體的生成式AI新功能收取每月30美元費用。美聯社
微軟（Microsoft）股價18日創收盤新高，此前該公司宣布將對微軟廣泛被使用的生產力軟體的生成式AI新功能收取每月30美元費用。美聯社

微軟（Microsoft）股價18日創收盤新高，此前該公司宣布將對微軟廣泛被使用的生產力軟體的生成式AI功能收取每月30美元費用，有望帶入可觀營收。

微軟股價18日收盤大漲4%至每股359.49美元，今年來漲幅約50%，也改寫6月15日寫下的348.10美元歷史新高。

微軟宣布名為「Microsoft 365 Copilot」的產品，即搭配Office軟體使用的新企業AI工具收費為每個Microsoft 365服務用戶既定月費再額外加收每月30美元的服務費用。

這項新的訂閱服務會讓微軟的Word、Excel和Teams等受歡迎的Office產品增加AI功能。微軟說，Copilot的功能包括對接收到的電子郵件進行排名、對會議進行摘要、分析電子表格數據、提供寫作提示和設計簡報。

英國金融時報指出，對於簽約使用的客戶來說，企業級版本Microsoft 365服務的AI新功能將使得平均每月費用大增53%至83%。對微軟而言，這會透過重複的訂閱帶來額外營收，而全球上季有超過3.82億工作人士使用微軟Office 365商用版套裝軟體服務。

這項新工具目前還在初期測試階段，已有固特異、通用汽車等600個企業客戶採用。微軟尚未宣布新服務向大眾推出的時間。

微軟執行長納德拉為新服務的定價決定提出辯護，他說，這是科技的世代轉變，將為微軟其中一項核心產品帶來新的面向。他接受金融時報採訪時說：「我認為這是第三支柱」，僅次於Word和Excel等應用程式以及Teams等雲端服務，新的AI功能「具有相同等級的價值，可讓日常工作自動化並增加生產力」。

微軟是在年度合作夥伴會議上宣布Copilot產品定價消息，會議上也公布了基於生成式AI的產品與服務，包括今年在Bing搜尋引擎中添加的商業等級的聊天機器人版本，這款新的機器人是針對擔心員工秘密把敏感公司數據餵給ChatGPT的企業。

另外，微軟也成為Meta選擇的第一家科技公司，可使用Meta開源大型語言模型的商業版本。此前，Meta只授權這項技術於研究用途。兩家公司18日表示，名為Llama 2的Meta AI模型將免費提供給在微軟Azure雲端運算平台上建構軟體的開發人員。

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