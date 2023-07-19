愈來愈多美國人移居西班牙 成了當地房價推手

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
愈來愈多美國人移居西班牙，包含在海外遠距工作的「數位遊民」（Digital Nomad），以及享受退休新生活的人。路透
愈來愈多美國人移居西班牙，包含在海外遠距工作的「數位遊民」（Digital Nomad），以及享受退休新生活的人。路透

CNBC報導，愈來愈多美國人移居西班牙，包含在海外遠距工作的「數位遊民」（Digital Nomad），以及享受退休新生活的人。

西班牙公證人總會的報告指出，2019到2021年間，居住在西班牙的美國人增加13%；從2019年上半年到去年上半年，美國人在當地買房件數更躍增88%。

這份報告說，在移居西班牙的外國人中，美國人用來買房的單價，僅次於丹麥人。美國人為每平方公尺支付2,837歐元（3,119美元），相當於每坪新台幣31萬9,274元。此外，這段時間漲最多的物件便是美國人買的房子。

金融服務公司Chase Buchanan資深投資分析師英格瑞姆說，在國外買房或定居，需要一定程度的財力，因為購屋成本不是只有不動產本身而已，還有海外旅行的費用。

報告顯示，美國買家主要鎖定的是都市地區的物件，像是馬德里。英格瑞姆指出，這就跟任何大城市一樣，人們會被工作機會和生活便利所吸引。

英格瑞姆說，安達盧西亞（Andalusia）自治區南部沿海地區，對美國人來說一直是熱門地點，但瓦倫西亞（Valencia）也有「良好的口碑」，這是位在地中海沿岸的一個都市地區，擁有大量的外籍人士社區，其中也有很多美國人。

美國 西班牙 西亞

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