美軍人越界闖北韓遭逮

聯合國軍司令部十八日表示，一名美國遊客在遊覽南北韓間戒備嚴密的邊界地區時，穿越軍事分界線進入北韓，據信已遭拘押。部分人士認為，越界事件或將開啟美國和北韓間的談判。但近來華府與平壤關係緊張，對話恐難成局。

聯合國軍司令部推文寫道，一名美國人參加共同警備區（ＪＳＡ）導覽行程時，未經許可越過軍事分界線，進入北韓境內。根據該推文，此人恐已遭北韓拘押，聯合國軍司令部正與北韓軍方協調，尋求解決。

南韓東亞日報引述南韓軍方報導，此人為美國陸軍二等兵崔維斯．金恩（Travis King）。南韓國防部表示，尚未收到越界事件的立即資訊。

有分析家表示，美國與北韓或將針對釋放該名美國人及其他雙邊議題展開談判。據韓聯社報導，北韓過去曾試圖以美國媒體人士、宗教人士等被扣留人員做為美國與北韓的談判籌碼。

當前正值朝鮮半島政治高度敏感、緊張時期，美國日前罕見派出核動力巡弋飛彈潛艦訪問南韓，引發北韓抗議。北韓領袖金正恩胞妹金與正對此嚴厲斥責，要求美國停止挑釁。