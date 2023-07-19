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美韓核諮商小組 嚇阻北韓

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

南韓總統尹錫悅十八日將該國和美國新成立的核諮商小組（ＮＣＧ），形容為美國與南韓強力又有效嚇阻北韓的「新起點」，建構一體化的對北韓「延伸嚇阻」體系。

美國及南韓官員十八日在首爾舉行首次ＮＣＧ會議，商討與北韓開戰時，美國與南韓將如何更妥為協調因應。尹錫悅在簡報會中表明，藉由使首爾與華府升級為以核力量為基礎的同盟關係，雙方將做出重大努力，從根本上遏阻北韓核飛彈威脅。

首屆會議由南韓國家安保室第一次長金泰孝，和美國國安會議印太事務協調官康貝爾共同主持。金泰孝在會後記者會中說，美國和南韓將透過ＮＣＧ，協商決定延伸嚇阻事宜並共同採取行動。美方承諾將在北韓對南韓發動核攻擊時，立即實施壓倒性、決定性的因應措施，以展現北韓政權將因此瓦解的決心。

金泰孝還說，第二次ＮＣＧ會議預定在八月美、日本、南韓三方高峰會後召開，至於ＮＣＧ的高層及工作層級會議則計畫每年舉行約四次。

尹錫悅四月訪美期間，曾在華府和美國總統拜登舉行峰會，當時首度宣布將成立ＮＣＧ。其背景則是南韓國內要求擁核的呼聲愈來愈高，華府則對此反對。

一位尹錫悅發言人十七日表示，ＮＣＧ這次將商討面對北韓核威脅的情資共享、諮商機制、聯合計畫及執行步驟等議題，以強化嚇阻北韓核威脅。一位美國高官說，成立ＮＣＧ旨在使美韓共享更多相關訊息，對首爾今後會否參與美國對核戰的規畫，則不置可否。北京與平壤則批評美韓成立ＮＣＧ，恐進一步加劇朝鮮半島緊張。

另外，康貝爾透露，美國戰略核潛艦正停泊南韓釜山港，是近幾十年來首次。

美國 南韓 北韓

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