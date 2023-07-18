馬克宏批普亭退出穀物協議「犯大錯」 歐盟盼增陸路穀物出口

法新社報導，法國總統馬克宏18日警告俄羅斯總統普亭，退出保護黑海穀物出口的「黑海穀物協議」等於犯下重大錯誤。

馬克宏日前參與歐盟與拉丁美洲、加勒比海國家領袖的峰會，會後表示俄方中止協議之舉將使仰賴俄、烏穀物的國家看清，俄國並不值得信任，「他（普亭）決定要把食物武器化，我認為是重大錯誤。」

另據路透報導，隨著俄國不再延續協議，歐盟國家領袖與官員表示，將設法透過道路和鐵路運輸更多烏克蘭穀物，以期降低俄國退出帶來的衝擊。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）18日表示，俄國的退出意味全球大量人口恐面臨基本糧食欠缺，「他們（俄方）正在把飢餓當作武器，這是普亭所能做出最惡劣的事情之一。」

愛爾蘭總理瓦拉德卡則表示，歐盟將會透過擴大烏克蘭陸路出口路線來因應，料將透過連結烏克蘭和其歐盟鄰國的「團結通道」（solidarity lanes）。