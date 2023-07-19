基辛格訪問北京：中美兩軍應該加強溝通

（德國之聲中文網） 中國國防部長李尚福周二（7月18日》在北京會見了美國資深外交官基辛格（Henry Kissinger）。李尚副說，美國在與中國打交道時，應作出正確的戰略判斷。

中國國防部公布的新聞稿援引李尚福的話寫道，“我們始終致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關系，希望美方與中方一道落實好兩國元首共識，共同推動兩國兩軍關系健康穩定發展”。

最近幾周來，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）和財政部長耶倫(Janet Yellen)先後訪問了中國，旨在緩和兩個超級大國之間的緊張關系。當天，正在北京的白宮氣候特使克裡(John Kerry)也在北京同中國總理李強以及外交第一把手王毅進行了交流。

路透社認為，今年5月剛剛慶祝了100周歲生日的基辛格此次前往中國與高層會談，凸顯中美兩國高層防務對話仍處於冰凍狀態，而與此同時，東亞地區的軍事活動卻在不斷加強。

更多閱讀：百歲基辛格如何評價自己與世界？

李尚福在會見基辛格時闡述了中美關系。根據中國國防部的新聞稿，他說，“ 美方一些人未同中方相向而行，致使中美關系徘徊在建交以來的低谷。”

他還表示，“我們始終致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關系，希望美方與中方一道落實好兩國元首共識，共同推動兩國兩軍關系健康穩定發展。”

基辛格說： “我此訪是作為中國的朋友而來。當今世界挑戰與機遇並存，美中雙方應消除誤解、和平共存、避免對抗。歷史和實踐不斷證明，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。如果兩國發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果。

他還表示，認識和處理好美中關系，特別是扭轉當前困難局面，需要寬廣的思維和歷史哲學的思辨，需要雙方拿出智慧，通力合作、共同發展，兩軍應該加強溝通，盡全力為兩國關系發展創造積極成果，維護世界和平與穩定。”

在今年“香格裡拉對話”期間，李尚福拒絕了美國防長奧斯丁與其會談的邀請，對此，中國國防部發言人譚克非曾表示，“對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線”。

2018年，時任中共中央軍委裝備發展部部長的李尚福，因進口俄羅斯武器而受到美國制裁。一般認為，在拜登政府無意取消該制裁的情況下，中國不太可能同意中美防長舉行會晤。

（路透社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】