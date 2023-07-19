貝爾博克：德國對防止未來戰爭負有歷史責任

（德國之聲中文網）德國外交部長貝爾博克周一（7月13）在紐約出席聯合國舉辦的國際刑事法院（ICC）成立25周年紀念儀式時表示，德國有義務防止未來的戰爭和犯罪，因為德國對"世界上最嚴重的罪行"負有歷史責任。

貝爾博克在接受德國之聲華盛頓分社社長波爾（Ines Pohl）采訪時表示，俄羅斯總統普京決定不再延長允許烏克蘭在戰爭期間出口糧食的協議，這讓每個國家和每個聯合國代表都感到"震驚"。

她強調向普京施加壓力以改變這一決定的重要性，並表示非洲、拉丁美洲和亞洲國家參與的最佳途徑是"直接向普京發出呼籲"。

她說："去年我們已經看到，如果世界上其他國家，而不僅僅是歐洲國家，也對普京發出呼籲，結果就會不一樣。"

在紀念儀式間隙接受采訪時，貝爾博克強調："無論過去還是現在，我們都有責任強化國際法，以防止未來的戰爭、種族滅絕和反人類罪。"

這位德國最高外交官承認，利用國際刑事法院彌補"責任差距"存在困難。

聯合國193個成員國中，有超過三分之一（包括美國、俄羅斯和中國）未能簽署建立國際刑事法院的條約，即《羅馬規約》。這使得國際法院的管轄權不足。

貝爾博克說："我認為，在紐倫堡審判之後，在國際刑事法院成立之後，我們也有責任縮小這一責任差距。"

紐倫堡審判是由法國、蘇聯、英國和美國這四個主要盟國在二戰後組織進行的，目的是起訴納粹德國的政治領導人。

國際刑事法院的重要性變得更加明顯

貝爾博克強調了確保更多國家簽署《羅馬規約》的重要性。目前，全球已有123個國家簽署。她說，過去一年，在俄羅斯發動對烏克蘭的戰爭之後，國際刑事法院的重要性變得更加明顯。

俄羅斯是聯合國安理會五個常任理事國之一，與美國、中國、法國和英國一起被稱為"五常"。 貝爾博克說："現在確實是一個分水嶺，此時我們看到五常國家發動侵略戰爭的情形；此時我們還看到，必須通過法律做出反應，並將那些相信法律而不是戰爭的人團結起來。"

今年3月，國際刑事法院對俄羅斯總統普京發出了逮捕令，指控的罪行是強行將兒童驅逐出烏克蘭以及犯有戰爭罪。

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