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韓媒揭越界進北韓的美軍身分 目擊者：他大聲的「哈哈哈」後跑了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
聯合國軍司令部18日稱一位美國公民未經授權越過了分隔兩韓的軍事分界線進入北韓，南韓東亞日報引述南韓軍方消息報導，此人是美國陸軍二等兵崔維斯．金。資料照片。美聯社
聯合國軍司令部18日稱一位美國公民未經授權越過了分隔兩韓的軍事分界線進入北韓，南韓東亞日報引述南韓軍方消息報導，此人是美國陸軍二等兵崔維斯．金。資料照片。美聯社

韓聯社稍早報導，聯合國軍司令部（United Nations Command）稱一位美國公民未經授權越過了分隔兩韓的軍事分界線（MDL）進入北韓。美國官員向CBS新聞表示，一名美國軍人越境進入北韓，據信已被北韓軍方居留。

據南韓東亞日報引述南韓軍方消息報導，此人是美國陸軍二等兵崔維斯．金（Travis King）。該位美國官員表示，涉案士兵正因紀律問題被護送回美國，卻在通過機場安檢後，不知何故返回，並且成功參加了南北韓邊境之旅。

一位聲稱目擊了該起事件、且為同旅行團成員的人士告訴CBS新聞，他們剛參觀了共同警備區域（JSA）的其中一棟建築，「這個男子發出了大聲的『哈哈哈』（ha ha ha），然後就跑進了一些建築之間」。

目擊者說，活動主辦單位與同團的其他人並未立即對男子的行為做出反應，「我一開始認為這是一個爛笑話，但當他沒回來的時候，我意識到這不是個笑話，然後每個人都做出了反應，事情就變得瘋狂了」。

根據目擊者的說法，男子跑掉的地方看不到北韓士兵，而且他們被告知，自從新冠肺炎疫情爆發，北韓嘗試完全對外界封鎖國境時，就沒有見到北韓的士兵了。目擊者表示，男子跑過邊境後，旅行團就被匆匆帶回自由之家（Freedom House），讓每個人都給出證詞，隨後被帶回他們的巴士。

目擊者說，「我告訴你這些是因為這件事其實對我打擊很大，那是搭巴士回去的路上，我們到了其中一個檢查哨所…有人說，我們是43人進去，42人回來」。

北韓 美國公民

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