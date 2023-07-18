富人享受高排碳消費 學者：應以政策限制

要求富人節能減碳才有效！研究發現，如果限制富人的額外排碳，比要求窮人減碳更有效果。丹麥專家表示，富人有更多能力與資源解決溫室氣體排放的問題，應比其他人負起更多責任，可透過大規模公眾運動或政治壓力，制定出限制高能源消費的政策。

富人減碳較實在

《研究》發現，2021年，全球收入前1%的國家的人均二氧化碳排放量多達50萬噸，足足是收入倒數1%國家碳排量的1千倍，貧富階級因為航空、運輸的需求不同，導致兩者在交通領域的碳排差距尤為巨大，

《衛報》報導，歐洲研究發現，降低歐洲前20%的富人減少消費高碳排的「奢侈品」，就能大幅減少碳排，效率更勝於要求窮人減少基本消費。

利茲大學學者布克斯表示，限制富人的碳排放，才能夠讓世界有足夠的空間，協助真正有能源急需的民眾，讓他們能增加使用化石燃料，稍微提升生活水平。

制定高能源消費政策

柏林大學永續經濟教授克羅伊茨格表示，高收入、受過高等教育的家庭通常也更有能力減低碳排放，同時也應承擔更多責任。他也提醒，大多數減碳目標還是需要綠能科技的協助。

哥本哈根商學院助理教授尼爾森表示，隨著淨零碳排的風潮興起，社會開始要求所有民眾都應該要減碳，但一視同仁的減碳可能不符合公平正義。他認為，可以透過大規模民眾動員或政治壓力，實施高能源消費的政策。

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