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我邦交國海地陷嚴重飢荒 聯合國再砍糧援、7月起恐有10萬人斷糧

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
海地陷入嚴重飢荒，全國一千多萬人逾半數處於飢餓，聯合國旗下世界糧食計畫署17日再宣布削減糧援，7月起恐有10萬海地民眾失去援助。美聯社
海地陷入嚴重飢荒，全國一千多萬人逾半數處於飢餓，聯合國旗下世界糧食計畫署17日再宣布削減糧援，7月起恐有10萬海地民眾失去援助。美聯社

台灣邦交國海地陷入嚴重飢荒，全國一千多萬人逾半數處於飢餓，聯合國旗下世界糧食計畫署（World Food Programme）17日再宣布大幅削減海地糧援，7月起恐有10萬海地民眾失去援助。

英國衛報報導，世界糧食計畫署海地應對計畫僅獲得該計畫16%的經費，難以因應當地節節攀升的人道援助需求。

世界糧食計畫署聲明表示，此時此刻海地遭遇史上最嚴重飢荒，竭力對抗營養不良的海地人不得不面臨重要糧食及經濟援助的削減。

海地的食品通膨直線上升，代表每人糧食成本和援助需求增加，繼而提高世界糧食計畫署糧援成本。同一時間，海地應對計畫捐助者大砍資金，水深火熱的海地民眾將雪上加霜。

前年海地時任總統摩依士（Jovenel Moïse）遭暗殺身亡後，當地幫派不斷製造動亂，同時490萬人陷入糧食不安全。去年10月，海地陷入「災難性」飢荒，這種好發於戰爭國家的危機，破天荒出現在拉丁美洲和加勒比國家的海地首都太子港（Port-au-Prince）貧民窟。

上個月，海地遭到地震和洪災侵襲，使得飢荒再度加劇。然而，當世界糧食計畫署等非政府組織亟須加速應對之際，又面臨資金短缺的打擊。

除此之外，不少公民社會團體也出於安全考量不得不離開海地，有的則因黑幫把持太子港難以將物資輸入。

搖搖欲墜的島國政府、迅速擴張的地方黑幫、日趨減少的外來援助⋯⋯在在加劇海地貧困，而且短時間內恐怕無法獲得解決。

海地 幫派 國旗

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