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美中在太平洋角力 醫療船、技術團訪小島

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導

【台灣醒報記者王慶宇綜合報導】

美中角力在太平洋島嶼持續上演。為了擴張自己在太平洋的影響力，美中在太平洋島嶼各自展現軟實力，爭取這些小島國的支持。中國近期還派出了軍方的醫療船「和平方舟」，預計將訪問吉里巴斯、東加、萬那杜等國。美國與日本則透過增設使館，技術訓練等方式，向吉里巴斯等國示好。

中國醫療船訪太平洋

根據《路透社》報導，中國海軍的醫療船「和平方舟」於15日抵達太平洋島國吉里巴斯，是中國軍方船隻第一次到訪吉里巴斯。醫療船將替吉里巴斯公民提供醫療服務，而船長也將會見吉里巴斯的總統、健康部長、交通部長與警察署長等吉里巴斯高層。

除了停靠吉里巴斯，和平方舟號也將訪問東加、萬那杜、索羅門群島與東帝汶等國，想透過醫療軟實力來拉近中國與太平洋島國之間的距離。由於美、澳、紐長期將太平洋島國視為自己的盟友，中國近年來大動作與這些島國互動已經引起關注，也開始回防，避免在太平洋失去話語權。

美、日也開始動作

不僅中國開始與這些島國互動，美、日也開始有動作。日本《NHK》指出，日本海上保安廳6月就向吉里巴斯派出教官團，指導吉里巴斯的海巡署人員如何打擊非法漁船。訓練內容包含如何利用小船隻迫近目標船隻，與如何安全的執行登船臨檢。由於吉里巴斯僅有40名海巡人員與一艘巡邏船，如何有效地執行任務成為重要課題。

除了海巡人員訓練外，日本近年來也積極維持與太平洋島國的關係。舉例來說，日本就曾在疫情期間透過COVAX平台捐贈許多疫苗。日本也在今年1月在吉里巴斯開設使館來維持與太平洋島國的溝通管道。明顯感受到中國壓力的美國，也在去年宣布正在與吉里巴斯和東加協商開設使館的事宜，就是要避免太平洋島國變成中國的勢力範圍。

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吉里巴斯 日本 海巡署

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