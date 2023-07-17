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睽違12年邀訪伊拉克 敘利亞主動化冰

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
敘利亞總統阿薩德（右）16日邀請伊拉克總理阿蘇達尼訪問，盼突破西方國家的經濟制裁。（Photo from Syrian Presidency via Twitter）
敘利亞總統阿薩德（右）16日邀請伊拉克總理阿蘇達尼訪問，盼突破西方國家的經濟制裁。（Photo from Syrian Presidency via Twitter）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

敘利亞在中東的盟友愈來愈多了，盼能打破西方國家的制裁！敘利亞總統阿薩德16日邀請伊拉克總理阿蘇達尼訪問，這是暌違12年以來的首次訪問。敘利亞盼增近與伊拉克關係，增加區域影響力與突破美國制裁封鎖。敘利亞過去因內戰被阿拉伯國家抵制，但近年來漸與鄰國改善關係，盼能結束該國內戰狀態。

恢復交流討論區域問題

根據《半島電視台》報導，阿薩德16日邀請阿蘇達尼訪問敘利亞首都大馬士革，這是伊拉克總理暌違12年後再度訪問敘利亞，兩國雖然過去關係不錯，但之前兩國各自因敘利亞內戰與ISIS崛起而各自陷入混亂，自顧不暇下便沒有進行訪問。

德國之聲》提到，兩國在這次訪問中討論有關邊境運毒走私、敘利亞難民遣返、以巴衝突、幼發拉底河遭土耳其攔截水流，還有如何幫助敘利亞擺脫西方經濟制裁等議題。阿蘇達尼也說，因為氣候變遷影響，伊拉克最主要的河流底格里斯河與幼發拉底河都面臨缺水危機，兩國在用水上需有更多合作。

敘利亞影響力增

《半島》指出，兩國邊境接壤600公里，且都受到伊朗影響很深，還都受到ISIS入侵過，敘利亞與伊拉克分別在2017與2019年將境內ISIS掃蕩。雖然敘利亞在俄羅斯與伊朗的協助下收復多數領土，但敘利亞境內仍有反抗軍在北部持續負隅頑抗。

敘利亞也在俄羅斯與伊朗的幫助下，陸續與阿拉伯國家改善關係，先前各國因敘利亞內戰，都將駐地大使撤回，但今年5月敘利亞重回阿拉伯國家峰會。《半島》分析，敘利亞盼透過阿拉伯聯盟，作為繞過西方制裁的突破口。

只不過，敘利亞內戰自2011年爆發至今，已經造成50萬人死亡，國內2300萬人口有超過半數流離失所，包括逃到國外的500萬難民，其中伊拉克有收容25萬人，但由於其中除了敘利亞人外，還有來自60國的難民。敘利亞內戰造成的難民問題，仍為世界無法妥善處理的人道危機。

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敘利亞 伊拉克 難民

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