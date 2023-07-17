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歐盟援助基礎設施 換突尼西亞擋移民

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
歐盟與突尼西亞16日簽訂移民處理協定。（Photo on Wikimedia Commons）
歐盟與突尼西亞16日簽訂移民處理協定。（Photo on Wikimedia Commons）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

歐洲透過援助計畫，盼突尼西亞不要讓移民跑到歐洲！雙方16日簽訂合作協定，歐盟、荷蘭與義大利將會援助突尼西亞9億歐元，改善該國因通膨惡化的經濟，並提升教育水準、增加交換學生等。近年來許多移民都會從地中海偷渡到歐盟，尤其是從突尼西亞，但歐盟已不願再收容移民，因此盼北非國家能協助處理。

建立移民處理模式

根據《半島電視台》報導，歐盟執委會主席馮德萊恩、義大利總理梅洛尼、荷蘭總理魯特與突尼西亞總統賽義德16日舉行會談，會後便簽下「全面戰略夥伴」備忘錄，希望藉此合作打擊非法移民、加強經濟連結。由於近月來，從突尼西亞偷渡到歐洲的難民暴增1.5倍至7.5萬人，歐盟盼突尼西亞能從源頭限制移民赴歐。

賽義德則說，盼透過與歐盟、義大利的合作，打擊海上「非人道移民」行為，且簽訂備忘錄有助於未來更深化打擊走私等相關活動；魯特則說，此協議規範打擊走私、強化邊境管理與改善遣返機制，盼能確實改善問題；梅諾尼則邀請賽義德參加23日的國際移民研討會。

移民問題難解

據《半島》透露，備忘錄中包括9億歐元的援助，在16日的談判中還新增1000萬歐元的增加交換學生計畫與6500萬歐元的突尼西亞學校現代化計畫。歐盟還會與突尼西亞合作打擊走私、增加地中海救援行動次數。

智庫「布魯塞爾國際中心」的學者阿基米受訪時指出，這是歐洲與北非合作的新模式，未來北非國家與歐洲可以參考突尼西亞的模式，否則自阿拉伯之春爆發後，許多移民都會從土耳其、希臘，或是利比亞、突尼西亞等地前往歐洲，但其中也會有人蛇集團趁機進行人口販賣、走私等活動。

此外，歐洲國家也不再願意收容難民，尤其是離北非最近的義大利。阿基米分析，歐盟想請北非國家處理難民很久了，但由於移民問題是燙手山芋，沒有一定的讓利很難阻擋。

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