俄科學家：恐現強烈太陽耀斑活動 干擾短波通訊
俄羅斯科學家今天觀察到太陽出現3次耀斑後表示，預計明天將出現強烈的太陽耀斑活動，可能干擾短波通訊。
路透社報導，俄羅斯費多羅夫應用地球物理研究所（Fedorov Institute of Applied Geophysics）認為有可能出現X級耀斑，包括質子耀斑，而短波無線電訊號預計會受到嚴重干擾。
X級耀斑是太陽系中規模最大的爆炸，可產生持久的輻射風暴；而主要由質子構成的太陽高能粒子風暴則會形成質子耀斑。
當太陽內部和周圍的強大磁場重新連接時，就會發生太陽耀斑。美國國家航空暨太空總署（NASA）說，太陽耀斑會影響地球磁場，且有可能損壞衛星和通訊設備。
2022年，一場地磁風暴摧毀了40枚甫發射不久的SpaceX衛星。
費多羅夫應用地球物理研究所表示，今天觀察到3次太陽耀斑，其中一次持續了14分鐘，過程導致無線電通訊中斷。
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