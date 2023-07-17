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紐西蘭總理：中國讓太平洋地區更難以預測

德國之聲／ 德國之聲

紐西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）週一（7月17日）表示，隨著中國變得更加自信，太平洋地區的競爭變得更加激烈，區域的安全性也越來越低。他認為紐西蘭需要與志同道合的伙伴合作，但同時也仍與北京保持接觸。

路透社報導，希普金斯週一在奧克蘭舉行的「中國商業高峰會」發表演講時表示，中國崛起​​及其尋求施加（國際）影響力的方式，是各方戰略競爭日益加劇的主要原因。因此，這種關係需要謹慎管理，但中國仍然是紐西蘭重要的貿易夥伴。

「我們的地區正變得更具爭議性、更難以預測、更不安全」，希普金斯說：「這給像紐西蘭這樣的小國帶來了挑戰，因為我們的繁榮和安全，仰賴於國際規則的穩定性和可預測性。」

彭博社指出，紐西蘭對區域的人權、民主和軍事問題感到憂慮。希普金斯表示，印太地區的戰略競爭惡化、區域緊張局勢增強，讓紐西蘭擔憂，特別是在南海與台灣海峽。他也呼籲，中國應在區域局勢降溫方面發揮作用。

紐西蘭歷來對中國採取比澳大利亞，或加拿大、美國和英國等五眼聯盟的安全夥伴更為緩和的態度。

希普金斯在這場活動上的演講，距離他率領貿易代表團出訪中國還不到1個月。當時他在中國的訪問，在紐西蘭國內面臨一些批評，因為他在人權和其他問題上，並沒有像外界預期的那樣直言不諱。

紐西蘭與中國的關係

《紐西蘭先驅報》報導，希普金斯還表示，紐西蘭堅定、一貫地致力於奉行「一個中國政策」。而他從最近的中國之行中感受到，兩國關係狀況良好。

中國是紐西蘭最大貿易夥伴，對中國的商品和服務出口佔紐西蘭出口總額的近30%。根據紐西蘭外交和貿易部的數據，截至2022年6月30日為止的前一年，雙邊貨物和服務貿易價值達385億紐幣（約245億美元），其中紐西蘭對中國的出口價值為209億紐幣（約133億美元）。

對於未來紐西蘭和中國的關係，希普金斯也表示，未來雙邊關係將繼續遵循3項原則：在共同關心的領域進行接觸與合作；紐西蘭政府將採取行動維護、保護和促進紐西蘭利益；以及與合作夥伴共同努力。

據路透社報導，中國駐紐西蘭大使王小龍在同場活動的致詞中表示，與紐西蘭的關係健康穩定、蓬勃發展。他說：「鑑於各自情況的不同，我們兩國之間存在差異並不奇怪。但不同社會制度和發展水平的國家，並非不能和平共處。」

（路透社、彭博社、《紐西蘭先驅報》）

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