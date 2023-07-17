中俄海軍 前往日本海聯合軍演

中國一支由五艘軍艦組成的編隊已經在7月15日從青島附近軍港啟航，前往日本海與俄羅斯海軍兩艘艦艇舉行旨在「維護戰略航道安全」的聯合演習。俄羅斯國防部也在發佈了相同消息。

此次聯合軍演代號為「北部‧聯合-2023」，中國方面派出了兩艘驅逐艦（齊齊哈爾號、貴陽號）、兩艘護衛艦（日照號、棗莊號）、一艘綜合補給艦（太湖號）。俄羅斯太平洋艦隊則派出了兩艘輕型護衛艦（完美號、響亮號）。官方背景的《環球時報》援引軍事觀察人士指出，俄羅斯海空力量是首次參加與中方的此類聯合演習。

這也標誌著中國進一步加強了與俄羅斯的軍事合作。就在本月早些時候，中國國防部長李尚福在北京與俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）會晤時，表示中方盼與俄國海軍「加強各層級溝通」，並且「常態組織聯演聯巡聯賽，拓展專業領域務實合作」。葉夫梅諾夫則說，雙方應「持續拓展兩國海軍各層級交流」，且「不斷把兩國兩軍關係推向新的高度」。中國中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立與俄軍總參謀長格拉西莫夫今年6月通電話時也均承諾要加強軍事關係。

與此同時，北京也依然沒有響應美國方面要求恢復美中軍事溝通的呼籲。

就在一個星期前，俄羅斯「完美號」與「響亮號」輕型護衛艦剛剛對上海港進行了友好訪問。在抵達上海前，俄軍艦也曾駛過台灣和日本海域。根據中國官媒的報導，在結束訪問後，這兩艘俄羅斯軍艦在返程時「將與中國海軍艦艇進行以編隊運動、通信、海上搜救等為主要內容的聯合演練」。

（路透社、中國央視）

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