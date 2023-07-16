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500輛車湧曼谷街頭示威 要求參議員下台為皮塔組閣讓路

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
泰國「前進黨」黨魁皮塔的支持者，16日駕車湧上曼谷街頭，呼籲不支持皮塔擔任總理的參議員下台。歐新社
泰國「前進黨」黨魁皮塔的支持者，16日駕車湧上曼谷街頭，呼籲不支持皮塔擔任總理的參議員下台。歐新社

泰媒「曼谷郵報」報導，約有700名當地民眾出動500輛摩托車、汽車，16日下午在首都曼谷街頭舉行示威，訴求在13日的總理表決中，未投票支持眾議院最大黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）擔任總理的參議員下台。

皮塔領軍的「前進黨」5月贏下眾議院最多數席次，然而日前未能在國會參、眾兩院取得足夠支持，無法如願入主總理大位。16日，示威群眾先是聚集在曼谷的「民主紀念碑」，後續行經海軍、陸軍和警察單位的總部。

領導這波示威的社運人士阿農（Arnon Nampa）表示，若那些參議員下台，皮塔就能夠取得足夠國會議員票數擔任總理。

根據泰國軍方起草的憲法，250名非民選的參議員可以和500名民選眾議員共同表決總理人選。阿農呼籲參議員應在第二輪總理表決中，支持占眾院多數的8黨聯盟推派的皮塔。

在第一輪表決中，僅13名參議員投票持皮塔。根據泰國眾議院議長汪穆罕默德先前表示，第二輪總理表決料在19日舉行。

議員 皮塔 曼谷 泰國 投票

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