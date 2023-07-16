烏總統幕僚：烏軍反攻進度緩慢 北約並未灰心

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭6月發動對俄反攻後至今進展有限，官員也承認進程「緩慢」，但基輔當局表示，西方盟國並沒有施壓烏國要求加速取得戰果，而是詢問烏國在作戰上的需求。

烏國本欲透過大反攻，將大量俄軍逐出烏國，藉以扭轉戰局，不料反攻行動比外界預期更為艱困。烏國總統重要幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）14日承認，反攻「進行得並不快，它很緩慢」，但他表示，這似乎未使北約國家氣餒。

CNN引述葉爾馬克指出，先前於立陶宛舉行的北約年度峰會上，烏克蘭反攻未有重大實質進展似乎並未使北約國家灰心。被問到西方盟邦是否敦促烏國盡快取得成果時，葉爾馬克則稱西方並未施壓，多半是詢問烏國的需求。

稍早的北約峰會雖未表明烏克蘭加入北約的時間表，但北約承諾加強與烏克蘭的安全連結。

美國近期決定向烏軍提供集束彈，引發人道爭議，而據傳美方亦考慮提供陸軍戰術區域飛彈（Army Tactical Missile Systems），即射程可達300公里的飛彈。法國、英國則已向烏克蘭運送或承諾提供長射程飛彈。