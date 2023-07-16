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法因警力不足禁示威 遊行團體：打壓民主自由

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
法國因為警力短缺而下達示威禁令，引發相關團體不滿。(photo by Norbu Gyachung via Wikimedia, used under CC License)
法國因為警力短缺而下達示威禁令，引發相關團體不滿。(photo by Norbu Gyachung via Wikimedia, used under CC License)

法國內政部祭出至15日的「示威禁令」，經法院判決認定合法，但遭維權團體認為是打壓民主自由。法國警方指出，連日的示威抗議再加上14日國慶日維安都讓警方不堪重負，因此才會祭出示威禁令，但組織遊行的團體認為，法國政府與司法體系正在全面阻擋人民合法發聲的管道，痛批馬克宏政府已成極權國家。

內政部禁令合法

根據法國《世界報》報導，法國內政部長達馬南12日對巴黎祭出示威禁令，禁止任何與「暴動」有關的示威遊行到15日為止，希望能緩解法國近日因為警方種族歧視執法而導致的社會動盪。

而巴黎行政法院也於15的緊急庭審中認為，考量到警方確實有人力短缺的問題，再加上過去類似主題的示威遊行都造成相當大的破壞與動盪，因此判定內政部的禁令合法，也讓原先預定要在15日登場的示威遊行被迫取消。

警方咎由自取

面對內政部與法院的解釋，《法蘭西24》指出，維權團體並不買單。15日遊行主辦方的委託律師賽門就表示，由法官支持的法國警方正在扼殺所有可以合法發聲的管道。法國非官方組織人權聯盟的布尼索認為，法國國內狀況正日益受迫，因為有許多示威者發現，他們需要警方「同意」才能遊行。

但警方代表無奈地表示，法國警力在經歷很長一段時間的示威遊行與14日國慶日專案執勤後，早已面臨緊繃與飽和的狀態。公眾秩序與交通部門的一名官員拿出數據指出，在國慶日後，巴黎地區有約1萬名警力正在休假。巴黎警察局長努尼茲在法院庭審上就直白地表示，「警方累壞了」。

但警方因為自己的執法失當而面臨無窮無盡的抗議潮，是值得同情還是咎由自取，恐怕是法國警界需要思考的問題。

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法國 內政部 巴黎

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