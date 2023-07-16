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暴洪淹沒南韓地下車道！15輛車受困、尋獲6遺體 死亡人數恐攀升

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
南韓清州市附近的五松地下車道15日被突如其來的暴洪淹沒，有15輛車受困，搜救人員16日繼續搜救。 美聯社
南韓清州市附近的五松地下車道15日被突如其來的暴洪淹沒，有15輛車受困，搜救人員16日繼續搜救。 美聯社

BBC報導，南韓連日暴雨已造成至少32人喪生，另有10多人失蹤，當局16日在一處遭洪水淹沒的地下車道內尋獲6具遺體，由於有15輛車淹沒在地下車道內，死亡人數可能攀升。

南韓大部分地區因連日暴雨引發洪災、山崩和停電。中部忠清北道清州市的搜救人員16日在清州市附近的五松地下車道內尋獲6具遺體，地下車道全長685公尺，有15輛車被淹沒，因此不清楚有多少人受困。

前一天，附近一條河的河水暴漲潰堤。官員表示，五松地下車道被突如其來的暴洪淹沒，因為洪水來得太快，駕駛和乘客來不及逃。搜救人員15日救出9名生還者，並尋獲一具遺體，16日早上又在一輛巴士內找到5具遺體。

南韓媒體報導，南韓洪災至少造成32人死亡，多半因慶尚北道山區山崩造成的土石流沖走整棟房子而喪生。

南韓 洪水 暴雨

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