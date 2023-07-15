快訊

影片曝光！新北三重大樓工地14層樓頂全面燃燒

溫網／黑馬萬卓索娃摘生涯大滿貫首冠 加博連兩年亞軍作收

火勢猛烈！新北三重高樓建案工地頂樓大火 災情仍在清查中

西班牙拉帕馬島野火爆發 11屋被毀、當局急撤離500人

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
西班牙拉帕馬島的野火促使當局撤離當地民眾。路透
西班牙拉帕馬島的野火促使當局撤離當地民眾。路透

美聯社報導，為防日前爆發的野火災情，西班牙當地政府已預防性的疏散加納利群島（Canary Islands）的拉帕馬島（La Palma）上約500名民眾。當地官員表15日表示，在相對不大的140公頃受影響區域內，火勢已損毀至少11棟住家。

不過，加納利群島地區自治區主席克拉維約（Fernando Clavijo）警告，撤離民眾的人數很可能會增加，表示雖然希望當天就控制火勢，但風勢正在變化當中，加上地區乾燥、缺乏雨水，情況變得更加複雜。

加納利群島位於伊比利半島西南方的大西洋海面上，東臨北非國家摩洛哥。西班牙軍方已經派遣150名救火人員，協助當地團隊對抗火勢。克拉維約也表示，更多地方消防員會從鄰近的田尼利夫島（Tenerife）搭船前來馳援。

西班牙拉帕馬島（La Palma）15日的森林大火引發衝天濃煙。歐新社
西班牙拉帕馬島（La Palma）15日的森林大火引發衝天濃煙。歐新社

西班牙 消防員

延伸閱讀

南歐「地獄犬熱浪」飆破40度！希臘緊急關閉雅典衛城 防遊客熱暈

洪曉蕾經歷生死終於返台 曝光醫院病房震撼照

泰國版那些年《My Precious初戀》 超帥男星大秀把妹絕招

非裔女性在美洲普遍遇醫療歧視 美國尤為嚴重

相關新聞

西班牙拉帕馬島野火爆發 11屋被毀、當局急撤離500人

美聯社報導，為防日前爆發的野火災情，西班牙當地政府已預防性的疏散加納利群島（Canary Islands）的拉帕馬島（L...

厄多安稱俄延長黑海糧食協議 遭普亭打臉：這都是單方面的

土耳其總統厄多安周五（7月14日）表示，俄羅斯已經同意延長黑海糧食協議...

克制北韓射飛彈 南韓要求大陸扮演「建設性角色」

針對北韓12日成功試射一枚洲際彈道飛彈，南韓外交部長朴振今天與中共中央外事辦主任王毅會面時，請求大陸在遏止北韓威脅上扮演...

暴雨強襲！南韓大範圍洪災山崩 至少22死14失蹤、疏散數千人

南韓官員今天指出，暴雨導致國內發生洪災及山崩，迄今至少有22人死亡，14人失蹤，目前再有數千人被勒令撤離家園

日本會派軍參戰？美日為台海衝突制定計畫 分析師指「1情況」才有可能

華爾街日報報導，一年多來，美日兩國軍方一直在為台海衝突制定應變計畫，但會談尚未解決一個核心問題：日本是否會派軍參戰？知情...

小米挨罰資金被沒收 王毅見印度外長籲別歧視

中印關係近來轉冷，中共中央外事辦主任王毅在當地時間14日於雅加達應約會見印度外長蘇杰生。王毅表示，中方高度關注近期印方對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦