西班牙拉帕馬島野火爆發 11屋被毀、當局急撤離500人

美聯社報導，為防日前爆發的野火災情，西班牙當地政府已預防性的疏散加納利群島（Canary Islands）的拉帕馬島（La Palma）上約500名民眾。當地官員表15日表示，在相對不大的140公頃受影響區域內，火勢已損毀至少11棟住家。

不過，加納利群島地區自治區主席克拉維約（Fernando Clavijo）警告，撤離民眾的人數很可能會增加，表示雖然希望當天就控制火勢，但風勢正在變化當中，加上地區乾燥、缺乏雨水，情況變得更加複雜。