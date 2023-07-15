南歐「地獄犬熱浪」飆破40度！希臘緊急關閉雅典衛城 防遊客熱暈

南歐大部分地區連日深陷「地獄犬」熱浪之中，希臘、義大利與西班牙氣溫近幾日都飆破攝氏40度。希臘首都雅典14日宣布暫時關閉著名地標雅典衛城（Acropolis），以防止遊客中暑。

BBC報導，歐洲航天局(ESA)指出，義大利、西班牙、法國、德國和波蘭可能會出現極端情況。2021年8月，西西里島出現歐洲有紀錄以來最高溫攝氏48.8度。

義大利米蘭一名從事戶外工作的40多歲男子，11日上班時因長時間在室外曝曬昏倒後，死於中暑。希臘雅典也傳出有遊客衛城時暈眩倒下，救護人員緊急用高爾夫球車載下山治療後並無大礙。

據報導，雅典14日白天氣溫達40度以上，當局宣布中午到下午5時暫時關閉衛城，避免遊客長時間曝曬中暑。

希臘15日部分地區氣溫可能來到44度，文化部長曼多尼（Lina Mendoni）表示，未來幾天衛城很有可能繼續採取相同措施。

這波高溫不只影響南歐，也蔓延至中歐國家像是德國和波蘭等，捷克氣象局發出警告，周末氣溫恐超過攝氏38度，這對捷克來說已是異常高溫。

義大利氣象學會（Italian Meteorological Society）將這波熱浪描述為「地獄犬熱浪」，取自但丁神曲裡看守冥界入口的三頭犬。